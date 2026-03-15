«Il marche sur les traces de Dupont» : Le XV de France a trouvé sa nouvelle «arme fatale»

Axel Cornic

Le XV de France a réussi à remporter le Tournoi des 6 Nations pour la 29e fois de son histoire, en battant l’Angleterre au bout du suspense ce samedi soir (48-46). Un soulagement pour Fabien Galthié et ses hommes, une semaine après la gifle reçue en Ecosse (50-40), qui avait fait énormément parler.

Certains rêvaient d’un Grand Chelem, mais le XV de France réalise tout de même le doublé en remportant pour a deuxième fois consécutive de 6 Nations. Une bonne manière de marquer le terrain, à désormais un peu plus d’un an de la prochaine Coupe du monde.

4 - Louis Bielle-Biarrey is the second player to score 4 tries in a #M6N match (also Chris Ashton v 🇮🇹, 2011); he's finished this year's Championship with 9 tries, the most of anyone in a single edition, and has become France's top tryscorer in the Six Nations era (18). Superb. pic.twitter.com/FUrpfDDGzg — OptaJonny (@OptaJonny) March 14, 2026

Bielle-Biarrey dans l’histoire Cette victoire est également celle d’un groupe qui est construit au fil des années et où l’on voit toujours plus de talents éclore. Que dire de Louis Bielle-Biarrey, toujours plus le facteur X de ce XV de France, avec notamment un quadruplé marqué contre l’Angleterre lors du dernier match. Il est d’ailleurs seulement le deuxième joueur dans l’histoire à réaliser un tel exploit dans le Tournoi des 6 Nations, avec l’Anglais Chris Ashton en 2011. Mais le plus fort est surtout que l’ailier est devenu le premier à atteindre les 9 essais en une seule édition du 6 Nations, battant son propre record de 8 essais codétenu avec l'Anglais Cyril Nelson Lowe (1914) et l'Écossais Ian Scott Smith (1925).