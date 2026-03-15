«Il marche sur les traces de Dupont» : Le XV de France a trouvé sa nouvelle «arme fatale»

Le XV de France a réussi à remporter le Tournoi des 6 Nations pour la 29e fois de son histoire, en battant l’Angleterre au bout du suspense ce samedi soir (48-46). Un soulagement pour Fabien Galthié et ses hommes, une semaine après la gifle reçue en Ecosse (50-40), qui avait fait énormément parler.
Certains rêvaient d’un Grand Chelem, mais le XV de France réalise tout de même le doublé en remportant pour a deuxième fois consécutive de 6 Nations. Une bonne manière de marquer le terrain, à désormais un peu plus d’un an de la prochaine Coupe du monde.
Bielle-Biarrey dans l’histoire
Cette victoire est également celle d’un groupe qui est construit au fil des années et où l’on voit toujours plus de talents éclore. Que dire de Louis Bielle-Biarrey, toujours plus le facteur X de ce XV de France, avec notamment un quadruplé marqué contre l’Angleterre lors du dernier match. Il est d’ailleurs seulement le deuxième joueur dans l’histoire à réaliser un tel exploit dans le Tournoi des 6 Nations, avec l’Anglais Chris Ashton en 2011. Mais le plus fort est surtout que l’ailier est devenu le premier à atteindre les 9 essais en une seule édition du 6 Nations, battant son propre record de 8 essais codétenu avec l'Anglais Cyril Nelson Lowe (1914) et l'Écossais Ian Scott Smith (1925).
« Il va sûrement être élu meilleur joueur du Tournoi »
Evidemment, les hommages ne manquaient pas après la victoire dans le Crunch, avec notamment le sélectionneur du XV de France qui s’est montré dithyrambique au sujet de Louis Bielle-Biarrey. « Louis, c’est l’Arme fatale. Il est incroyablement prolixe. Les qualificatifs sont difficiles à trouver pour parler de Louis » a expliqué Fabien Galthié, qui avait lancé le joueur dans le grand bain lors de la Coupe du monde 2023. « Il va sûrement être élu meilleur joueur du Tournoi. C’était déjà le cas l’année dernière. Il marche sur les traces d’Antoine (Dupont). C’est bien, les joueurs s’inspirent entre eux ». A noter également qu’après ce 6 Nations 2026, l’ailier de l’UBB est monté à 29 inscrits en seulement 27 sélections, soit un ratio dingue de 1,07 essai par match.