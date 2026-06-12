XV de France : Grosse polémique en vue avec l’UBB ?

Après avoir échoué à atteindre les phases finales de Top 14 avec l’Union Bordeaux-Bègles, Damien Penaud devrait faire son retour avec le XV de France dans l’optique de la tournée estivale du mois de juillet. L’ailier âgé de 29 ans a pourtant dépassé le nombre de minutes préconisé par World Rugby et cela risque de ne pas plaire à l’UBB.
Comme le confiait Yannick Bru après la défaite de l’Union Bordeaux-Bègles face à Clermont (31-34) samedi dernier, « le malheur des uns fait le bonheur des autres. » Si l’UBB ne participera pas aux phases finales du Top 14, cela permettra à certains de ses joueurs de rejoindre leur sélection, notamment Damien Penaud. Alors que sa dernière sélection remonte au 22 novembre dernier contre l’Australie (48-33), le meilleur marqueur de l’histoire du XV de France (59 sélections, 40 essais) avait été écarté pour le Tournoi des 6 Nations remporté par les Bleus.
Penaud va faire son retour avec le XV de France…
D’après les informations de L’Équipe, Damien Penaud devrait faire son retour pour la tournée estivale du mois de juillet, avec au programme des rencontres face à la Nouvelle-Zélande (4 juillet), l’Australie (11 juillet) et le Japon (18 juillet). Ce que confirme RMC Sport, précisant qu’il ne sera pas convoqué pour le match face à l’Angleterre le 19 juin à Vannes. L’ailier âgé de 29 ans vient en effet d’être papa d’un premier enfant depuis quelques jours seulement.
… malgré un temps de jeu déjà important
Toutefois, le retour de Damien Penaud soulève une interrogation, puisque ce dernier a déjà dépassé le temps de jeu maximum sur une saison préconisé par World Rugby et que Fabien Galthié avait décidé d’appliquer, à savoir 30 matchs et 2 000 minutes. L’international français en est déjà à 29 rencontres pour un total de 2 183 minutes et, selon RMC Sport, cela ne plaît pas à l’UBB. D’autant plus que ses coéquipiers Matthieu Jalibert (27 matchs, 1 950 minutes) et Louis Bielle-Biarrey (31 matchs, 2 295 minutes) ne seront pas appelés pour cette raison.