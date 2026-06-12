XV de France : Grosse polémique en vue avec l’UBB ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir échoué à atteindre les phases finales de Top 14 avec l’Union Bordeaux-Bègles, Damien Penaud devrait faire son retour avec le XV de France dans l’optique de la tournée estivale du mois de juillet. L’ailier âgé de 29 ans a pourtant dépassé le nombre de minutes préconisé par World Rugby et cela risque de ne pas plaire à l’UBB.

Comme le confiait Yannick Bru après la défaite de l’Union Bordeaux-Bègles face à Clermont (31-34) samedi dernier, « le malheur des uns fait le bonheur des autres. » Si l’UBB ne participera pas aux phases finales du Top 14, cela permettra à certains de ses joueurs de rejoindre leur sélection, notamment Damien Penaud. Alors que sa dernière sélection remonte au 22 novembre dernier contre l’Australie (48-33), le meilleur marqueur de l’histoire du XV de France (59 sélections, 40 essais) avait été écarté pour le Tournoi des 6 Nations remporté par les Bleus.

Penaud va faire son retour avec le XV de France… D’après les informations de L’Équipe, Damien Penaud devrait faire son retour pour la tournée estivale du mois de juillet, avec au programme des rencontres face à la Nouvelle-Zélande (4 juillet), l’Australie (11 juillet) et le Japon (18 juillet). Ce que confirme RMC Sport, précisant qu’il ne sera pas convoqué pour le match face à l’Angleterre le 19 juin à Vannes. L’ailier âgé de 29 ans vient en effet d’être papa d’un premier enfant depuis quelques jours seulement.