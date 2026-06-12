XV de France - Fabien Galthié : Le transfert qui va perturber ses plans pour la Coupe du Monde ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent lors du dernier Tournoi des 6 Nations remporté par le XV de France, Gaël Fickou a bien l’intention d’être appelé par Fabien Galthié pour la Coupe du monde 2027 en Australie. C’est dans cette optique que l’international français a décidé de quitter le Racing 92 à un an de la fin de son contrat pour retourner à Toulon, son club formateur.

Après cinq saisons et malgré le fait qu’il ait encore un an de contrat, Gaël Fickou a décidé de quitter le Racing 92. À 32 ans, l’international français (98 sélections) va faire son retour à Toulon, où il a été formé et s’est engagé pour une saison, plus une autre en option. Un choix sur lequel il s’est exprimé auprès de L’Équipe, expliquant qu’il souhaitait mettre toutes les chances de son côté afin d’être appelé par Fabien Galthié pour la Coupe du monde 2027, du 1er octobre au 13 novembre de la même année en Australie.

« Me donner toutes les chances de participer à la Coupe du monde en Australie » « C'était délicat parce que je n'étais pas en fin de contrat. Il me restait une année plus une autre en option. J'ai d'abord eu une discussion avec Patrice (Collazo). Il souhaitait savoir si on activait l'année optionnelle jusqu'en juin 2028. Des deux côtés, on s'est dit qu'il était préférable de ne pas l'activer. Ensuite, quand j'ai évoqué mon avenir avec mes proches et mon agent, plusieurs hypothèses, dont un départ à l'étranger, ont été évoquées. Mais dans mon esprit, le plus important était de réussir une grosse saison l'an prochain pour me donner toutes les chances de participer à la Coupe du monde en Australie », a confié Gaël Fickou.