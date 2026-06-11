Antoine Dupont en Nouvelle-Zélande : Le projet avorté avec le XV de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 19 juin, le XV de France reprendra du service avec une rencontre amical face à l'Angleterre. Les joueurs de Fabien Galthié s'envoleront ensuite pour l'hémisphère sud afin d'affronter la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Japon. Un voyage qui se fera toutefois sans Antoine Dupont. Et pour cause...

Cet été, le XV de France va participer aux Championnats des Nations. Une compétition qui donnera alors l'occasion de voir les joueurs de Fabien Galthié affronter les All Blacks chez eux, l'Australie chez elle, puis le Japon chez lui. Les rendez-vous sont ainsi donnés les 4, 11 et 18 juillet pour les Bleus, qui affronteront également l'Angleterre en match amical le 19 juin prochain. Forcément, la question est de savoir quels seront les joueurs appelés par Fabien Galthié. Les stars du rugby français seront-elle de la partie après une saison fatigante ? Visiblement, il y a quelques grands noms du XV de France qui devraient manquer à l'appel.

Antoine Dupont laissé au repos ! Comme l'explique L'Equipe, le XV de France devrait se présenter face à la Nouvelle-Zélande puis à l'Australie et au Japon sans Louis Bielle-Biarrey et Matthieu Jalibert, qui pourraient être laissés au repos. Il pourrait en être de même pour Thomas Ramos. Antoine Dupont ne devrait lui aussi pas faire partie du groupe de Fabien Galthié pour ce voyage dans l'hémisphère sud. Selon le quotidien sportif, le demi de mêlée du Stade Toulousain souhaitait pourtant prendre initialement part à ce rassemblement, mais voilà que l'idée aurait été avortée à la suite des derniers pépins physiques de Dupont, qui devrait ainsi souffler cet été afin de repartir à 100% la saison prochaine.