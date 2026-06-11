Antoine Dupont en Nouvelle-Zélande : Le projet avorté avec le XV de France

Le 19 juin, le XV de France reprendra du service avec une rencontre amical face à l'Angleterre. Les joueurs de Fabien Galthié s'envoleront ensuite pour l'hémisphère sud afin d'affronter la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Japon. Un voyage qui se fera toutefois sans Antoine Dupont. Et pour cause...
Cet été, le XV de France va participer aux Championnats des Nations. Une compétition qui donnera alors l'occasion de voir les joueurs de Fabien Galthié affronter les All Blacks chez eux, l'Australie chez elle, puis le Japon chez lui. Les rendez-vous sont ainsi donnés les 4, 11 et 18 juillet pour les Bleus, qui affronteront également l'Angleterre en match amical le 19 juin prochain. Forcément, la question est de savoir quels seront les joueurs appelés par Fabien Galthié. Les stars du rugby français seront-elle de la partie après une saison fatigante ? Visiblement, il y a quelques grands noms du XV de France qui devraient manquer à l'appel.
Antoine Dupont laissé au repos !
Comme l'explique L'Equipe, le XV de France devrait se présenter face à la Nouvelle-Zélande puis à l'Australie et au Japon sans Louis Bielle-Biarrey et Matthieu Jalibert, qui pourraient être laissés au repos. Il pourrait en être de même pour Thomas Ramos. Antoine Dupont ne devrait lui aussi pas faire partie du groupe de Fabien Galthié pour ce voyage dans l'hémisphère sud. Selon le quotidien sportif, le demi de mêlée du Stade Toulousain souhaitait pourtant prendre initialement part à ce rassemblement, mais voilà que l'idée aurait été avortée à la suite des derniers pépins physiques de Dupont, qui devrait ainsi souffler cet été afin de repartir à 100% la saison prochaine.
« On essaie de trouver la meilleure des moins mauvaises solutions »
Compte tenu de ces différentes absences, composer une liste ne sera pas simple pour Fabien Galthié. Un casse-tête sur lequel le sélectionneur du XV de France s'était récemment exprimé, expliquant alors : « Est-ce un casse-tête d’établir une sélection compte tenu de la fatigue des joueurs après onze mois de compétition ? On a l’habitude. On l’a expérimenté en Australie, au Japon, en Argentine et en Nouvelle-Zélande. On essaie de trouver la meilleure des moins mauvaises solutions. L’équipe de France veut qu’on prenne les meilleurs joueurs français pour jouer ces matches. Mais les agendas ne permettent pas d’aller totalement dans ce sens. On doit être vigilant sur la charge physique et psychologique que peuvent supporter les meilleurs joueurs. Il y a des joueurs qu’on ne prend pas mais qui le mériteraient. Onze mois de compétition, ça touche tous les éléments de la performance ».