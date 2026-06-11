XV de France : Le malaise avec Fabien Galthié qui provoque un départ !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'en 2027 avec la FFR, Shaun Edwards va quitter le XV de France plus tôt que prévu. Alors qu'il existerait un malaise avec Fabien Galthié depuis quelque temps, l'entraineur de la défense tricolore a été mis à l'écart, en attendant que son départ soit définitivement acté.

Arrivé il y a six ans, Shaun Edwards est lié à la FFR jusqu'en 2027. Malgré tout, l'entraineur de la défense du XV de France serait sur le point de claquer la porte. Selon les informations de RMC Sport, la relation entre Shaun Edwards et Fabien Galthié s'est détériorée ces derniers mois. A tel point que le coach anglais a été mis à l'écart en attendant une résiliation à l'amiable.

La relation entre Shaun Edwards et Fabien Galthié s'est détériorée Comme l'a souligné RMC Sport, Shaun Edwards n'est plus l'homme de la situation pour le staff du XV de France. D'ailleurs, Fabien Galthié a repris le chantier de la défense après une série de matchs où son équipe était défaillante dans ce secteur. A en croire des habitués de Marcoussis, Shaun Edwards était de plus en plus déconnecté. Il aurait même fait douter l'entourage des Tricolores sur « ses capacités cérébrales ». Toujours prêt à frapper dans des sacs avec ses gants à Marcoussis, Shaun Edwards avaient des oublis de plus en plus récurrents devant ses interlocuteurs. Un sujet jugé très sensible du côté de la FFR et du technicien. D'ailleurs, la Fédération aurait incité Shaun Edwards à consulter, mais ce dernier aurait refusé.