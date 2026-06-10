XV de France : Fabien Galthié a tranché pour le retour de Damian Penaud ?

Axel Cornic

Les six meilleurs clubs du Top 14 vont lancer les phases finales ce samedi, avec les deux barrages opposant d’abord la Section Paloise au Racing 92, puis le Stade Français à La Rochelle. Mais il y aura un absent de taille, puisque l’Union Bordeaux-Bègles est déjà en vacances.

C’est une situation assez étrange. Double Champion d’Europe en titre, réputé et salué par la presse internationale pour son jeu offensif et formé par certaines des plus grandes stars de la planète rugby, l’UBB n’a pas réussi à se qualifier pour les phases finales de Top 14. Et ça n’a pas manqué de faire parler, surtout après deux finales consécutives face au Stade Toulousain.

L’échec de l’UBB, une chance pour le XV de France ? A Bordeaux, la saison semble s’être terminée avec la victoire en finale de Champions Cup. C’est en effet après ça que l’UBB a tout perdu, avec deux défaites lors des deux dernières journées qui ont scellé son avenir. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres et cela pourrait notamment être le cas de Fabien Galthié. Ce dernier va en effet devoir livrer une liste de joueur pour disputer le Nations Championship début juillet et il pourra donc s’appuyer sur les stars bordelo-bèglaises, qui ne semblaient pourtant pas faire partie des candidats potentiels il y a quelques jours encore.