Rugby : Six ans après son départ, il va faire son retour au XV de France ?

Axel Cornic

Le retour du XV de France approche, avec le tout nouveau Nations Championship qui débutera dans moins d’un mois. Au programme trois matchs avec la Nouvelle-Zélande à Christchurch le 4 juillet, l’Australie à Brisbane le 11 et le Japon à Tokyo le 18. Et Fabien Galthié pourrait bien nous réserver quelques surprises...

Si tous les yeux sont tournés vers les phases finales du Top 14, le sélectionneur Fabien Galthié prépare dans son coin la liste des joueurs qui disputera la première partie du Nations Championship. Et comme chaque année ce n’est pas simple, puisque les plus grandes stars ne peuvent pas être appelées, pour respecter des plages de repos.

Des joueurs de l’UBB avec le XV de France cet été ? Aucune chance de voir Louis Bielle-Biarrey donc, mais certains joueurs de l’UBB pourraient bien postuler. Car les doubles Champions d’Europe en titre sont déjà en vacances, puisque pas qualifiés pour les phases finales de Top 14. « Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, il est sûr que les joueurs vont aller transpirer sous d’autres maillots : certains iront avec le maillot de l’équipe de France » a reconnu le manager bordelo-bèglais Yannick Bru. « Je m’attends à avoir un bon contingent de joueurs de l’UBB qui ira défendre les couleurs du pays en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon ».