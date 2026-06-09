Christophe Urios sature du rugby : «Il est temps de couper un peu et de vendre du vin»

Malgré sa victoire contre l'UBB, l'ASM ne disputera pas les phases finales du Top 14. Par conséquent, Christophe Urios n'a plus qu'une semaine de travail avec son équipe avant de pouvoir partir en vacances. Comme l'a confié le technicien de 60 ans, il a hâte de pouvoir couper avant de lancer la saison prochaine.

«Je pensais que ça irait plus vite»

Lors d'un entretien accordé à La Montagne, Christophe Urios a fait son bilan de cet exercice. « Si j'ai pris du plaisir lors de cette saison 2025-2026 ? Je n’en ai pas pris beaucoup, non. Parce qu’on n’a pas cette régularité. Moi, je n’aime pas quand on est très au-dessus, puis très en dessous. Moi, je crois beaucoup à la qualité du travail. Je crois beaucoup à la notion de progrès. Je crois beaucoup à la notion d’avancer. C'est vrai que depuis trois ans que je suis ici, il y a plein de choses qui ont avancé. Mais pour moi, cette saison était celle où on devait confirmer. Et on n’a pas encore complètement confirmé. J’ai eu des périodes de fatigue et de doute dans la saison. C’est mon job. Je me sers beaucoup d’une citation de JFK qui dit que : "quand il est dur d’avancer, ce sont les durs qui avancent". Moi, je me ressens comme ça. Je sais que le club est au centre de la ville. Je sais que le club fait partie de ses moyens d’expression. Que les gens sont passionnés et parfois connaisseurs. Ils nous suivent partout et attendent des choses assez simples de la part des joueurs : que l’on se batte. Alors oui, on ressent cette passion. Mais je suis venu pour ça et ça me plaît. Je suis très content du travail que l’on fait et de l’évolution que l’on a. Mais je pensais que ça irait plus vite », a confié le coach de l'ASM Clermont Auvergne, avant de se prononcer sur ses vacances à venir.