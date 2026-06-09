Rugby - Top 14 : Gros malaise à l’UBB, il décide de claquer la porte !

Axel Cornic

Si le doublé en Champions Cup est un véritable exploit, l’Union Bordeaux-Bègles a vécu une fin de saison extrêmement compliquée en Top 14. Huitièmes, les hommes de Yannick Bru n’ont même pas réussi à accrocher les phases finales et les langues commencent à se délier, après la défaite face à Clermont (31-34).

Finaliste malheureux lors des deux dernières éditions, l’UBB ne soulèvera pas le Bouclier de Brennus cette année. Car s’ils ont brillé en Champions Cup, les Bordelo-bèglais ont totalement raté leur fin de saison en Top 14, avec deux défaites consécutives depuis la finale remportée contre le Leinster le 23 mai dernier (19-41). Et cela semble avoir laissé des traces...

Tensions avec Bru, Giroud prêt à partir D’après les informations de RMC Sport, les tensions auraient été nombreuses à Bordeaux cette saison, notamment entre Yannick Bru et Thibault Giroud. Considéré comme l’un des meilleurs préparateurs physiques de la planète rugby, l’ancien bras droit de Fabien Galthié au XV de France n’aurait pas apprécié certaines sorties du manager principal de l’UBB. Mais il aurait surtout très mal vécu le temps pris par le club concernant son éventuelle prolongation, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2027. Et c’est en grande partie à cause de ça, qu’il se serait tourné vers l’Aviron Bayonnais, avec qui il aurait trouvé un accord.