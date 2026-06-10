«Une relation forte», le coup de cœur provoqué par Antoine Dupont au Stade Toulousain !

Amadou Diawara

Juan Cruz Mallia et Santi Chocobares ont signé au Stade Toulousain au début de l'année 2021. Comme l'a avoué le premier, leur adaptation a été facilitée par Antoine Dupont. En effet, la star du XV de France a pris Juan Cruz Mallia et Santi Chocobares sous son aile.

Au début de l'année 2021, le Stade Toulousain s'est attaché les services de deux joueurs argentins : Juan Cruz Mallia et Santi Chocobares. Le premier étant arrivé au mois de janvier et le second au mois d'avril. Lors de leurs débuts en France, Juan Cruz Mallia et Santi Chocobares étaient à la peine, que ce soit à cause de la barrière de la langue et des difficultés à s'adapter au rugby professionnel européen. Mais grâce à Antoine Dupont, ils ont finalement pu s'acclimater à Toulouse.

«Il nous a dit de venir chez lui pour manger ensemble» « Dupont nous a super bien reçus. Quand je suis arrivé (à Toulouse), il était au 6 Nations. Ensuite, ils sont revenus et avec Santi et moi, il a été super. Il me disait, "si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n’hésites pas". Puis, un jour, il vient nous voir et nous demande ce que l’on fait après l’entraînement. Avec Santi, on ne faisait rien à part s’entraîner et rentrer à notre appartement. Il nous a dit de venir chez lui pour manger ensemble avec toute l’équipe », a raconté Juan Cruz Mallia, interrogé dans l'émission El Bar del Rugby, avant de poursuivre.