Louis Bielle-Biarrey ne surpassera jamais Antoine Dupont : La raison va vous surprendre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, Louis Bielle-Biarrey s'est imposé comme le nouveau chouchou du rugby français. Mais peut-il devenir la vraie star tricolore ? Pour Yoann Huget c'est tout bonnement impossible. Et l'ancien international explique que la raison est notamment esthétique puisque LBB porte... un casque !

Alors qu'Antoine Dupont semblait intouchable dans le cœur des Français, une nouvelle star a éclos ces derniers mois, à savoir un certain Louis Bielle-Biarrey. L'ailier de l'UBB a été élu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations lors des deux dernières éditions, une récompense qu'il a également obtenu avec les Bordelais lors de la Champions Cup. Néanmoins, Yoann Huget est persuadé que LBB ne dépassera jamais Antoine Dupont en terme de popularité. Et la raison est assez inattendu puisque l'ancien joueur du XV de France estime que le port du casque est rédhibitoire.

Yoann Huget n'imagine pas LBB devenir la star du rugby français « Louis Bielle-Biarrey coche toutes les cases pour être le n°1, mais le problème, c'est qu'il a un casque. On a du mal à s'identifier à lui. Sur les campagnes publicitaires, on ne met pas de casque. Dans la rue, je ne suis pas sûr qu'on le reconnaisse... Il a pris encore plus de place lorsqu'il l'a enlevé. Parfois, c'est juste une habitude, on joue avec depuis qu'on est petit », lâche-t-il au micro de Sport en France avant de poursuivre.