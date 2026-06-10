XV de France - Galthié interpellé par un taulier du rugby français : «Mon objectif, c’est la Coupe du Monde»

Amadou Diawara

La prochaine Coupe du Monde de rugby sera organisée du 1er octobre au 13 novembre 2027 en Australie. S'il a fêté ses 32 ans le 26 mars, Gaël Fickou espère tout de même être convoqué par Fabien Galthié pour disputer cette compétition. Reste à savoir si ses performances au RC Toulon lui permettront de retrouver les Bleus.

S'il n'a pas joué en équipe de France depuis le 28 novembre 2025 et une victoire face à l'Australie (48-33), Gaël Fickou n'a pas tiré un trait sur sa carrière internationale, loin de là. Transféré du Racing 92 au RC Toulon, le joueur de 32 ans est déterminé à participer à la prochaine Coupe du Monde, qui sera justement organisée en Australie du 1er octobre au 13 novembre 2027.

«C'est ce qui me tire et me pousse à être bon» « Je sentais depuis un moment que la vision de mon jeu n'était pas en corrélation de ce qu'on produisait (au Racing 92, ndlr). Je pensais surtout qu'il fallait que je change un peu d'air pour avoir ce coup de fouet, pour retrouver la flamme. J'ai eu l'opportunité car Pierre (Mignoni) m'appelle et me dit qu'il veut à tout prix que je vienne. Je me mets à réfléchir, ça dure un mois où je pose des questions. Je me dis : "Revenir à Toulon, est-ce que ce n'est pas revenir en arrière ?", au vu de mon passé là-bas. Tu te poses beaucoup de questions », a confié Gaël Fickou, interrogé dans l'émission Jour Off, avant de se prononcer sur la Coupe du Monde 2027.