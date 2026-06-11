Transferts - Biarritz prépare un gros coup au Stade Toulousain… ce n’est pas Antoine Dupont !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques mois avant la prolongation d’Antoine Dupont avec le Stade Toulousain jusqu'en 2031, Pierre-Edouard Stérin, propriétaire de Biarritz, n’avait pas caché son rêve d’enrôler un jour le capitaine des Bleus. La formation de Pro D2 pourrait se consoler avec un autre joueur important du XV de France…

Le 1er novembre, à la mi-temps de son match face au Stade Français, Antoine Dupont officialisait la prolongation de son contrat au stade Ernest-Wallon : « Vous le savez tous, c’était un rêve d’enfant pour moi de porter ce maillot un jour, et c’est mon rêve éveillé d’adulte de poursuivre l’aventure ici ». Pour la star du XV de France, l’avenir s’écrit donc chez l’actuel champion de France, avec un nouveau bail courant jusqu’en 2031, de quoi probablement refroidir les ardeurs du milliardaire Pierre-Edouard Stérin, à la tête du Biarritz Olympique, déclarant quelques mois auparavant : « Il n’y a pas de limites à notre ambition et pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs à moyen terme ».

« On a envie d’avoir dans nos rangs un leader et un joueur de la trempe de Thomas » Difficile pour l’heure d’imaginer le BO se positionner sur Antoine Dupont, mais le 10e de Pro D2 cette saison pourrait jeter son dévolu sur un autre international français du Stade Toulousain en la personne de Thomas Ramos, engagé jusqu'en 2027 et dont l’entourage aurait été approché selon Rugbyrama. « On a envie d’avoir dans nos rangs un leader et un joueur de la trempe de Thomas, assume d’ailleurs le président Cyril Arrostéguy. On regarde quel type de joueur pourrait nous tirer vers le haut avec des exigences de haut niveau, en apportant son savoir-faire, sa maîtrise, son leadership, son expérience du haut niveau. Ce serait un atout majeur pour un club comme nous. »