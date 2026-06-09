Louis Bielle-Biarrey : L'UBB va devoir faire un gros sacrifice !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme Antoine Dupont à Paris, Louis Bielle-Biarrey souhaiterait participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Un requête qui va nécessiter de nombreuses discussions entre la FFR et l'UBB. Et le club bordelais pourrait d'ailleurs être contraint de faire des gros efforts comme le souligne Yoann Huget.

Et si l'équipe de France de rugby à 7 était à nouveau représentée par un grand nom du XV de France lors des prochains Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028 ? En effet, Louis Bielle-Biarrey souhaiterait imiter Antoine Dupont, qui avait décroché la médaille d'or en 2024 à Paris. Mais pour cela, il faudra aménager le calendrier de LBB qui participera à l Coupe du monde à l'automne 2027 avec le XV de France et qui aura ensuite besoin de plusieurs mois pour se préparer avec les Bleus du rugby à 7. Par conséquent, comme le Stade Toulousain avec Antoine Dupont, l'UBB devra accepter de se passer se son meilleur joueur pendant quasiment tout une saison comme le rappelle Yoann Huget.

Yoann Huget valide la participation de LBB au JO... « Cette discipline a l'air faite pour lui, mais beaucoup de joueurs vont aussi vite que lui en rugby à VII ! Les instances ont dû travailler main dans la main pour laisser des plages de repos importantes à Antoine Dupont, pour qu'il puisse partir en équipe de France aussi... Si Louis Bielle-Biarrey est intéressé, l'UBB et la Fédération devront faire la même chose afin de lui apporter un maximum de fraicheur », lâche-t-il au micro de Sport en France avant d'évoquer la différence de statut entre Louis Bielle-Biarrey et Antoine Dupont.