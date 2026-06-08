Louis Bielle-Biarrey : Un proche confirme pour les Jeux Olympiques 2028 !

C'est l'information qui agite le rugby français depuis quelques jours. Louis Bielle-Biarrey aurait effectivement décidé de prendre part aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 avec l'équipe de France de rugby à 7. Et un proche de l'ailier de l'UBB a d'ailleurs confirmé la tendance.
Comme Antoine Dupont, Louis Bielle-Biarrey s'imagine un rêve olympique. Le demi-de-mêlée du Stade Toulousain s'était mis en retrait du rugby à XV afin de préparer les JO de Paris avec l'équipe de France de rugby à 7. Et ce fut un énorme succès puisqu'il avait remporté le titre olympique au Stade de France avec les Bleus. Et visiblement, Louis Bielle-Biarrey, la nouvelle star du rugby français, s'imagine un destin similaire en 2028 à Los Angeles.
«Louis aimerait participer aux Jeux car c'est un garçon ambitieux»
Une situation qui commence à prendre de l'ampleur au point qu'un proche du joueur de l'UBB confirme la tendance dans les colonnes de L'EQUIPE : « Louis aimerait participer aux Jeux car c'est un garçon ambitieux ». Louis Bielle-Biarrey se verrait bien faire l'enchaînement Coupe du monde 2027 - JO 2028 avec pourquoi pas à la clé deux nouveaux trophées pour l'ailier français qui marche sur l'eau depuis deux saison.
La FFR valide déjà pour LBB ?
Mais encore faut-il que ce projet soit validé par la FFR, ce qui semble être le cas puisque Florian Grill ouvre clairement la porte à la participation de Louis Bielle-Biarrey aux JO 2028. « Louis serait un excellent joueur de rugby à 7. On est très ouverts. Bien sûr, il y a des discussions à mener. On regardera les conditions bien sûr, parce qu'on reste attentifs à tout. Ça fait longtemps qu'on se dit que c'est une potentialité évidente sur ce sport. Regardez l'impact d'Antoine. Il a considérablement bénéficié au rugby mais lui aussi a bénéficié des JO parce que c'est un coup de projecteur phénoménal. Les joueurs ne sont pas fous. Ils ont compris aussi l'intérêt que ça représente. C'est un sacre sportif incroyable », confie le président de la FFR.