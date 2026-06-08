Louis Bielle-Biarrey : Un proche confirme pour les Jeux Olympiques 2028 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'information qui agite le rugby français depuis quelques jours. Louis Bielle-Biarrey aurait effectivement décidé de prendre part aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 avec l'équipe de France de rugby à 7. Et un proche de l'ailier de l'UBB a d'ailleurs confirmé la tendance.

Comme Antoine Dupont, Louis Bielle-Biarrey s'imagine un rêve olympique. Le demi-de-mêlée du Stade Toulousain s'était mis en retrait du rugby à XV afin de préparer les JO de Paris avec l'équipe de France de rugby à 7. Et ce fut un énorme succès puisqu'il avait remporté le titre olympique au Stade de France avec les Bleus. Et visiblement, Louis Bielle-Biarrey, la nouvelle star du rugby français, s'imagine un destin similaire en 2028 à Los Angeles.

«Louis aimerait participer aux Jeux car c'est un garçon ambitieux» Une situation qui commence à prendre de l'ampleur au point qu'un proche du joueur de l'UBB confirme la tendance dans les colonnes de L'EQUIPE : « Louis aimerait participer aux Jeux car c'est un garçon ambitieux ». Louis Bielle-Biarrey se verrait bien faire l'enchaînement Coupe du monde 2027 - JO 2028 avec pourquoi pas à la clé deux nouveaux trophées pour l'ailier français qui marche sur l'eau depuis deux saison.