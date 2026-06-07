Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain se paye l'UBB après son énorme échec !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En cette fin de saison, le Stade Toulousain a été critiqué par certains observateurs qui reprochent aux champions de France en titre d'avoir faussé le classement final alors qu'ils étaient assurés depuis longtemps de la première place du Top 14. Et alors que l'UBB a été éliminée, Ugo Mola envoie un message clair.

La dernière journée du Top 14 a été riche en rebondissements avec même un coup de tonnerre : l'élimination de l'UBB. Doubles champions d'Europe en titre et finalistes du Top 14 lors des deux dernières saisons, les Bordelais n'ont fini que huitièmes après une ultime défaite à domicile contre Clermont samedi soir. De son côté, le Stade Toulousain était assuré depuis longtemps de terminer premier de la saison régulière et a connu une fin de saison poussive, s'inclinant notamment contre Clermont, La Rochelle et le Racing 92, tous prétendants aux barrages. Par conséquent, les Rouge-et-Noir ont été accusés d'avoir faussé cette fin saison et donc contribué indirectement à l'élimination de l'UBB. Un constat qui agace clairement Ugo Mola. Le coach toulousain défend la prestation de son équipe contre le Racing et rappelle qu'il n'est pas responsable de la situation de l'UBB.

«Ça ne va pas être de ma faute non plus si Bordeaux n'est pas qualifié» « Vous vous inquiétiez pour le Stade Toulousain, vous vous inquiétiez pour le nombre de Jiff du Racing, vous feriez mieux de vous inquiéter pour ceux qui ne sont pas qualifiés. Parfois, vous ne regardez pas les choses objectivement. (On l'interroge sur l'élimination de l'UBB) Ça dit que le Championnat est âpre, que le niveau constant s'élève », a-t-il confié dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant de poursuivre.