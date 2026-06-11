Gaël Fickou : Le XV de France lui annonce une bonne nouvelle pour la Coupe du Monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après cinq saisons au Racing 92, Gaël Fickou va rejoindre son club formateur durant l’été, s’engageant en faveur de Toulon. Avec ce transfert, l’international français espère retrouver les Bleus pour la Coupe du monde en Australie. Avant cette échéance, il pourrait faire partie du groupe de Fabien Galthié pour le Championnat des Nations.

C’est un retour aux sources pour Gaël Fickou, engagé dans les phases finales de Top 14 avec le Racing 92, qui s’apprête à retrouver le Rugby Club Toulonnais la saison prochaine, son club formateur. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’international français s’est justifié : « C'était délicat parce que je n'étais pas en fin de contrat. Il me restait une année plus une autre en option. J'ai d'abord eu une discussion avec Patrice (Collazo). Il souhaitait savoir si on activait l'année optionnelle jusqu'en juin 2028. Des deux côtés, on s'est dit qu'il était préférable de ne pas l'activer. Ensuite, quand j'ai évoqué mon avenir avec mes proches et mon agent, plusieurs hypothèses, dont un départ à l'étranger, ont été évoquées. Mais dans mon esprit, le plus important était de réussir une grosse saison l'an prochain pour me donner toutes les chances de participer à la Coupe du monde en Australie. Toulon était intéressé pour ma venue après le Mondial. Et peut-être même avant. J'ai pris le temps de la réflexion. J'avais envie de raviver la flamme. Et l'histoire est encore plus belle car je rentre chez moi, à Toulon (il est né à la Seyne-sur-Mer). Je vais enfin porter le maillot de mon club de coeur, celui où j'ai été formé avant de partir à 17 ans (pour Toulouse). Ça m'a toujours trotté dans la tête, mais l'opportunité ne s'était jamais vraiment présentée. J'en ai rediscuté avec Patrice et il m'a assuré qu'il ne bloquerait pas mon départ, qu'il respecterait ma décision. »

« Ils m'ont dit que j'étais toujours dans le coup » Gaël Fickou ne cache pas ses ambitions et espère convaincre Fabien Galthié pour le Mondial en Australie. Avant cela, le futur joueur du RCT pourrait participer au Championnat des nations cet été. « Avec le staff des Bleus ? Oui, j'ai échangé deux trois fois. Ils m'ont dit que j'étais toujours dans le coup, qu'il fallait que je performe avec mon club. Fabien (Galthié) prend les meilleurs. Avant, il n'y avait pas de joueurs de Pau. Aujourd'hui, ils sont en haut de tableau et ils sont nombreux à être appelés. Idem à Toulouse ou Bordeaux. Au Racing, on a eu des périodes compliquées. À un an de la Coupe du monde, le staff veut challenger tout le monde, c'est positif. Pour cet été, j'ai mes chances », explique-t-il auprès de L’Équipe.