Louis Bielle-Biarrey et Matthieu Jalibert : La décision du XV de France qui va régaler l’UBB ?

Pierrick Levallet

Du côté de l’UBB, la saison a été éprouvante. Sacré champion d’Europe en Champions Cup, le club bordelais n’a pas su se qualifier pour les phases finales du Top 14. Mais certains joueurs n’auront pas vraiment droit au repos avec la tournée estivale du XV de France. Fabien Galthié devrait toutefois faire l’impasse sur Matthieu Jalibert et Louis Bielle-Biarrey.

L’UBB a connu une saison assez harassante. Vainqueur de la Champions Cup, le club bordelais espérait réaliser le doublé avec un sacre en Top 14. Mais le destin en a décidé autrement pour les hommes de Yannick Bru, qui n’ont pas réussi à se qualifier pour les phases finales du championnat. Battus par Toulon et Clermont lors des deux dernières journées, les Unionistes ont ainsi dit adieu à leur rêve de faire tomber le Stade toulousain.

Le XV de France sans Matthieu Jalibert et Louis Bielle-Biarrey cet été ? L’UBB est donc déjà tournée vers la saison prochaine et souhaite donc que ses cadres se reposent. Le XV de France devrait d’ailleurs rendre un fier service au club de Top 14. À en croire Sud Ouest, Fabien Galthié devrait faire l’impasse sur Matthieu Jalibert et Louis Bielle-Biarrey pour la tournée estivale. Le demi d’ouverture et l’ailier sont assez proches, voire ont dépassé la limite des 25 matchs et 2000 minutes disputées que le sélectionneur tricolore a théorisé. LBB et le joueur de 27 ans vont ainsi pouvoir souffler avant d’entamer l’exercice 2026-2027.