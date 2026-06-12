La fin du calvaire pour Ousmane Dembélé : Comment Luis Enrique a tout changé au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé n’est plus le même joueur qu’au FC Barcelone. En l’espace de quelques mois, l’attaquant français arrivé en 2023 est devenu un cadre du Paris Saint-Germain, en partie grâce à Luis Enrique comme le dévoile le principal intéressé dans un entretien accordé à Marca.

En rejoignant le PSG à l’été 2023, Ousmane Dembélé a connu une sacrée métamorphose. Victime de problèmes physiques à répétition à cause notamment d’une hygiène de vie critiquée et de quelques écarts de conduite au FC Barcelone, l’attaquant français s’est mué en véritable leader dans la capitale. Un changement permis par Luis Enrique et son staff comme l’admet Ousmane Dembélé.

« J’ai la chance de pouvoir compter sur Luis Enrique et son staff technique » « Je me sentais déjà beaucoup mieux lors de mes dernières années à Barcelone. En 2021-2022, j'avais 24 ou 25 ans et les choses s'étaient nettement améliorées. Mes débuts en Espagne avaient été très difficiles à cause des blessures, mais à Paris, j'ai poursuivi sur la lancée de ces deux dernières saisons à Barcelone. J'ai acquis de l'expérience et j'ai appris à beaucoup mieux connaître mon corps, ce qui m'a énormément aidé. De plus, j'ai la chance de pouvoir compter sur Luis Enrique et son staff technique, qui gèrent parfaitement mon parcours. Depuis mon arrivée au PSG, ils ont tout optimisé : mon alimentation, mon temps de jeu... Tout cela m'a permis de retrouver une forme optimale », confie Ousmane Dembélé dans un entretien accordé à Marca.