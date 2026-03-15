Du jamais vu pour Antoine Dupont à cause d'un «problème de coeur» ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de compétition intéressant, l'Equipe de France visait le Grand Chelem lors du Tournoi des 6 Nations. Mais les Bleus ont été surpris par l'Ecosse un peu à la surprise générale. Antoine Dupont, de retour en équipe nationale, depuis quelques mois après sa grave blessure, n'a pas vécu une belle soirée. Une raison est évoquée.

Dans cette édition 2026 du Tournoi des 6 Nations qui propose un scénario définitivement surprenant, l'Equipe de France ne réalisera pas le Grand Chelem. En effet les Bleus se sont inclinés la semaine dernière face à l'Ecosse (50-40) au cours d'une rencontre où ils ont été surpris par leurs adversaires. Comme un symbole, c'est un peu Antoine Dupont qui a failli et qui a été en délicatesse. Une prestation tellement surprenante que les observateurs cherchent une explication à ce problème.

Antoine Dupont : «On va se le faire», la première rencontre qui ne s'est pas passée comme prévu ! https://t.co/fCN3sg9HD4 — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Je n’avais jamais vu Antoine Dupont faire un mauvais match avec le XV de France » Capitaine des Bleus, Antoine Dupont n'a pas réalisé une grande prestation face à l'Ecosse et pour de nombreux observateurs, il s'agissait de son pire match sous le maillot de l'Equipe de France. « Je n’avais jamais vu Antoine Dupont faire un mauvais match avec le XV de France. Ça arrive à tout le monde de faire un mauvais match. Peut-être qu’il avait un problème de cœur, soit un contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, t’as 15 jours ou trois semaines où tu batailles un peu quand même. Sur un problème de cœur, tu peux le résoudre en 15 jours. Mais un contrôle fiscal, ils sont sur toi pendant trois ou quatre ans. C’est comme un divorce. Ils te prennent la moitié » déclare ironiquement Vincent Moscato sur les ondes de RMC.