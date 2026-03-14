Altercation avec Antoine Dupont : On lui annonce le pire après l’accrochage, «tu ne crains pas que…»

Axel Cornic

La dernière rencontre entre le XV de France et l’Ecosse a été électrique et assez particulière pour Antoine Dupont. Non seulement le demi de mêlée a réalisé l’un des pires matchs de sa carrière, mais il a également été la cible d’un chambrage très appuyé de la part de son adversaire Ben White, ce qui n’a pas manqué de faire parler.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Antoine Dupont a signé un retour fracassant avec le XV de France après une longue absence due à une grave blessure au genou. Mais à l’image de toute l’équipe, il a totalement sombré sur la pelouse de Murrayfield face à l’Ecosse (50-40) et a vécu un match très compliqué.

Antoine Dupont prépare du lourd : La promesse du XV de France ! https://t.co/nJxY3jZqAz — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Je n’ai jamais eu un état d’esprit comme ça sur le terrain » Assez rare pour le faire remarquer, Dupont a fait un mauvais match avec le XV de France, avec notamment deux essais qui sont liés à certaines de ses erreurs. Mais après la rencontre, la véritable polémique concernant surtout Ben White et son chambrage jugé assez déplacé par les observateurs tricolores. Interrogé d’ailleurs en conférence de presse sur ce sujet, le capitaine tricolore en a remis une couche. « J’ai connu des défaites et des victoires, mais je n’ai jamais eu un état d’esprit comme ça sur le terrain » a notamment lâché le demi de mêlée de 29 ans.