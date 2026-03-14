Altercation avec Antoine Dupont : On lui annonce le pire après l’accrochage, «tu ne crains pas que…»

La dernière rencontre entre le XV de France et l’Ecosse a été électrique et assez particulière pour Antoine Dupont. Non seulement le demi de mêlée a réalisé l’un des pires matchs de sa carrière, mais il a également été la cible d’un chambrage très appuyé de la part de son adversaire Ben White, ce qui n’a pas manqué de faire parler.
Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Antoine Dupont a signé un retour fracassant avec le XV de France après une longue absence due à une grave blessure au genou. Mais à l’image de toute l’équipe, il a totalement sombré sur la pelouse de Murrayfield face à l’Ecosse (50-40) et a vécu un match très compliqué.
« Je n’ai jamais eu un état d’esprit comme ça sur le terrain »
Assez rare pour le faire remarquer, Dupont a fait un mauvais match avec le XV de France, avec notamment deux essais qui sont liés à certaines de ses erreurs. Mais après la rencontre, la véritable polémique concernant surtout Ben White et son chambrage jugé assez déplacé par les observateurs tricolores. Interrogé d’ailleurs en conférence de presse sur ce sujet, le capitaine tricolore en a remis une couche. « J’ai connu des défaites et des victoires, mais je n’ai jamais eu un état d’esprit comme ça sur le terrain » a notamment lâché le demi de mêlée de 29 ans.
Ben White chambré à son tour ?
Et des nouvelles images qui ressortent de l’autre côté de la Manche, pourraient venir jeter de l’huile sur le feu. On y voit en effet l’ancien international anglais Andy Goode demander à Ben White sur Premier Sports : « Tu ne crains pas que ta maison à Toulon soit saccagée après le coup fait aux Français ? ». Ce à quoi l’Ecossais répond : « J’espère que non (rire) ! C'est incroyable, le soutien des supporters français aujourd'hui ! Ça montre à quel point ils aiment le rugby. L'ambiance est formidable avec tous ces gens présents. Les Écossais adorent les Français, et les Français adorent les Écossais. C'était une ambiance géniale et c'était super d'y participer ».