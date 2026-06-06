Un joueur «qui peut faire gagner les équipes» va rejoindre le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait se montrer un peu plus actif que l'été dernier. Le secteur offensif devrait notamment être particulièrement renforcé puisque Luis Enrique souhaiterait avoir plus d'options au poste de numéro 9. C'est ainsi que le nom d'Eli Junior Kroupi a circulé ces derniers jours. Un profil validé par Michaël Ciani.

Désormais double champion d'Europe, le PSG va devoir régénérer un effectif qui a tout gagné ces deux dernières années. L'idée sera d'apporter quelques retouches à l'équipe de Luis Enrique, notamment dans le secteur offensif avec l'arrivée d'un joueur susceptible d'offrir une concurrence à Ousmane Dembélé. Dans cette optique, Eli Junior Kroupi est ciblé et pour Michaël Ciani, ce serait un très joli coup de recruter l'attaquant de Bournemouth.

Kroupi, le gros coup du PSG ? « Il est devenu titulaire parce qu’il a plein de fougue, plein de fraicheur ce bonhomme. Il est doté déjà de qualités impressionnantes, mais c’est aussi cette maitrise, cette envie de monter qu’il a le niveau, et de concrétiser ses actions. C’est un joueur qui tire énormément, qui est très précis, qui a d’énormes qualités… Donc à un moment, 19 ans ou pas, c’est un joueur qui peut faire gagner les équipes », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'évoquer plus globalement les besoins du PSG sur le mercato.