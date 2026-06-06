Un nouvel entraîneur arrive : L'OM a déjà trouvé mieux que Roberto De Zerbi ?

Alors que la seconde partie de saison de l'OM a été plus que délicate, le club phocéen a décidé de tout changer. Y compris son entraîneur. Arrivé en cours de saison, Habib Beye va céder sa place à Bruno Genesio. Et pour Daniel Riolo, il s'agit d'un très joli coup, même peut-être plus fort encore que Roberto De Zerbi.
Compte tenu de la seconde partie de saison plus que poussive de l'OM, Habib Beye va quitter son poste d'entraîneur et sera remplacé par Bruno Genesio qui est libre depuis son départ du LOSC. Et pour Daniel Riolo, l'ancien coach de l'OL pourrait même représenter un plus joli coup que Roberto De Zerbi.
Riolo valide Genesio
« Genesio a quand même beaucoup réussi. J'ai du mal à lui trouver de réel échec. Il y a toujours un moment où il se sent mal-aimé et où ça se passe un peu moins bien, mais si tu prends son bilan global, il est positif. Donc c'est une valeur sûre, j'estime que pour l'OM, c'est une valeur sûre. Tu ne pars pas dans l'inconnu. Il tient un vestiaire, ses équipes jouent, même parfois très bien. On a eu de très bonnes périodes à Lille et à Rennes », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Genesio a quand même beaucoup réussi»
« On a eu de très belles performances en Coupe d'Europe. On a toujours eu de très belles choses qui se sont passées avec Bruno Genesio. Donc, a priori, à part l'inconnu OM sur lequel tu ne peux jamais te prononcer, c'est favorable. C'est presque plus favorable que De Zerbi. Parce que quand il arrive, on dit que ce qu'il a fait à Sassuolo avait de l'allure, ce qu'il a fait à Brighton avait de l'allure, mais il n'avait jamais dirigé de clubs qui ont de grandes ambitions. Alors que Genesio, l'OL et même le LOSC, c'est plus ambitieux que Sassuolo. Il y a plus de référence », ajoute Daniel Riolo.