Un nouvel entraîneur arrive : L'OM a déjà trouvé mieux que Roberto De Zerbi ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la seconde partie de saison de l'OM a été plus que délicate, le club phocéen a décidé de tout changer. Y compris son entraîneur. Arrivé en cours de saison, Habib Beye va céder sa place à Bruno Genesio. Et pour Daniel Riolo, il s'agit d'un très joli coup, même peut-être plus fort encore que Roberto De Zerbi.

Compte tenu de la seconde partie de saison plus que poussive de l'OM, Habib Beye va quitter son poste d'entraîneur et sera remplacé par Bruno Genesio qui est libre depuis son départ du LOSC. Et pour Daniel Riolo, l'ancien coach de l'OL pourrait même représenter un plus joli coup que Roberto De Zerbi.

Riolo valide Genesio « Genesio a quand même beaucoup réussi. J'ai du mal à lui trouver de réel échec. Il y a toujours un moment où il se sent mal-aimé et où ça se passe un peu moins bien, mais si tu prends son bilan global, il est positif. Donc c'est une valeur sûre, j'estime que pour l'OM, c'est une valeur sûre. Tu ne pars pas dans l'inconnu. Il tient un vestiaire, ses équipes jouent, même parfois très bien. On a eu de très bonnes périodes à Lille et à Rennes », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.