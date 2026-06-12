Bruno Genesio : Bonne nouvelle pour l’OM… même sans coupe d’Europe !

Si cela fait un moment maintenant que les deux parties se sont mises d’accord, la nomination de Bruno Genesio en tant qu’entraîneur de l’OM se fait toujours attendre. Le club est notamment suspendu au verdict de l’UEFA concernant une possible exclusion de la Ligue Europa, mais cela ne serait pas un facteur pris en compte par le technicien français.
Au début du mois de juin, tous les médias s’accordaient à dire que Bruno Genesio serait le prochain entraîneur de l’OM, où il devrait s’engager pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. Une dizaine de jours plus tard, le club n’a toujours pas communiqué à ce sujet, alors que la reprise de l’entraînement approche de plus en plus.
« Même sans coupe d’Europe, l’ancien coach lillois serait d’accord »
Quelle est la raison ? Si on peut penser que l’incertitude qui règne autour de la participation de l’OM à la prochaine édition de la Ligue Europa et une possible exclusion par l’UEFA, Christophe Gillón, intervenant dans l’émission Virage Marseille sur BFM Marseille, a assuré que ce ne serait pas lié à cela : « La venue de Genesio n’est pas du tout conditionnée à une présence ou non de l’OM à une coupe d’Europe. Même sans coupe d’Europe, l’ancien coach lillois serait d’accord. On est plus sur des garanties en général sur le recrutement et les moyens. »
L’OM doit encore régler le départ de Beye
En plus de l’UEFA, l’OM pourrait aussi être sanctionné par la DNCG et s’attend à un probable encadrement de sa masse salariale la saison prochaine. Comme indiqué par RMC Sport, les dirigeants marseillais n’ont toujours pas acté le départ d’Habib Beye, à qui il reste un an de contrat. S’il a conscience du rapprochement avec Bruno Genesio, le technicien sénégalais prépare pour le moment la saison prochaine comme si de rien n’était et comme s’il serait toujours l’entraîneur de l’OM la saison prochaine.