Bruno Genesio : Bonne nouvelle pour l’OM… même sans coupe d’Europe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si cela fait un moment maintenant que les deux parties se sont mises d’accord, la nomination de Bruno Genesio en tant qu’entraîneur de l’OM se fait toujours attendre. Le club est notamment suspendu au verdict de l’UEFA concernant une possible exclusion de la Ligue Europa, mais cela ne serait pas un facteur pris en compte par le technicien français.

Au début du mois de juin, tous les médias s’accordaient à dire que Bruno Genesio serait le prochain entraîneur de l’OM, où il devrait s’engager pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. Une dizaine de jours plus tard, le club n’a toujours pas communiqué à ce sujet, alors que la reprise de l’entraînement approche de plus en plus.

« Même sans coupe d’Europe, l’ancien coach lillois serait d’accord » Quelle est la raison ? Si on peut penser que l’incertitude qui règne autour de la participation de l’OM à la prochaine édition de la Ligue Europa et une possible exclusion par l’UEFA, Christophe Gillón, intervenant dans l’émission Virage Marseille sur BFM Marseille, a assuré que ce ne serait pas lié à cela : « La venue de Genesio n’est pas du tout conditionnée à une présence ou non de l’OM à une coupe d’Europe. Même sans coupe d’Europe, l’ancien coach lillois serait d’accord. On est plus sur des garanties en général sur le recrutement et les moyens. »