Mercato - Akliouche au PSG : Le feuilleton totalement relancé ?

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 15 juin, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait emballé par l'idée de recruter Maghnes Akliouche. Toutefois, le transfert de l'international français vers Paris est loin d'être réglé. Si le joueur de 24 ans dispose d'un bon de sortie offert par l'AS Monaco, il n'a reçu aucune offre concrète pour le moment.

Formé à l'AS Monaco, Maghnes Akliouche a gravi les échelons au fil des saisons, jusqu'à devenir un titulaire indiscutable du club. Très performant ces derniers mois, l'attaquant de 24 ans a tapé dans l'œil de Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a offert sa première sélection au numéro 11 monégasque le 5 septembre dernier. A cette date, les Bleus s'étaient imposés face à l'Ukraine (0-2).

Maghnes Akliouche a un bon de sortie Du haut de ses 9 sélections en équipe de France, Maghnes Akliouche peut se vanter d'être convoqué pour la Coupe du Monde. Pour rappel, les Bleus ont rendez-vous avec le Sénégal, l'Irak et la Norvège au premier tour. Ayant fait forte impression avec l'AS Monaco cette saison, l'international tricolore intéresse le PSG. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aimerait le recruter lors de ce mercato estival. D'ailleurs, à en croire le journaliste Romain Collet, « le PSG est le favori pour enrôler l’international français lors de ce mercato estival ». Toutefois, rien n'est fait à l'heure actuelle.