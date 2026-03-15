Bielle-Biarrey lui a mis un coup de pression : La révélation d'une star du XV de France

Serial-marqueur du XV de France, Louis Bielle-Biarrey a encore frappé face à l’Angleterre, avec un quadruplé. Un véritable exploit qui lui a permis de battre un record vieux de 102 ans, devenant le meilleur marqueur de l’histoire du Tournoi des 6 Nations. Mais ce n’est pas lui qui a offert le titre aux Bleus...
Décidément, le Tournoi des 6 Nations est plein de surprises. La plupart des observateurs voyaient le XV de France remporter facilement la victoire, face à une Angleterre moribonde. Il a pourtant fallu attendre la 83e minute de cette rencontre pour en voir le dénouement, avec Thomas Ramos qui a délivré le Stade de France sur une pénalité passée au bout du suspense (48-46).
« Il m’a dit : "Tu m’en as mis deux du même endroit en finale de Top 14, t’avais intérêt de me la mettre celle-là." »
Le héros du soir était évidemment assailli par les journalistes après cette rencontre, l’invitant à raconter les derniers instants avant de taper ce coup de pied. Et il a notamment dévoilé un petit échange sympathique, avec Louis Bielle-Biarrey. « A la fin, il m’a dit : "Tu m’en as mis deux du même endroit en finale de Top 14, t’avais intérêt de me la mettre celle-là." » a confié Thomas Ramos, qui a effectivement battu l’UBB de l’ailier français à deux reprises avec le Stade Toulousain, lors des deux dernières finales du Top 14.
« On rêve de ces coups de pied »
L’arrière aux 52 sélection a également avoué qu’il se souviendra longtemps de cette pénalité passée face à l’Angleterre. « Elle aura forcément une place particulière. Je disais qu’elle sera dans le top 3, et peut-être pas troisième. On rêve de ces coups de pied » a expliqué Thomas Ramos. « Quand tu mets 50 points et que ta transformation n’a entre guillemets aucun intérêt, si ce n’est tes propres statistiques personnelles… Là, tu sais que ce match se joue sur ça. Encore une fois, je vais parler pour tous les buteurs mais on aime ces moments ».