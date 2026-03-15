Bielle-Biarrey lui a mis un coup de pression : La révélation d'une star du XV de France

Axel Cornic

Serial-marqueur du XV de France, Louis Bielle-Biarrey a encore frappé face à l’Angleterre, avec un quadruplé. Un véritable exploit qui lui a permis de battre un record vieux de 102 ans, devenant le meilleur marqueur de l’histoire du Tournoi des 6 Nations. Mais ce n’est pas lui qui a offert le titre aux Bleus...

Décidément, le Tournoi des 6 Nations est plein de surprises. La plupart des observateurs voyaient le XV de France remporter facilement la victoire, face à une Angleterre moribonde. Il a pourtant fallu attendre la 83e minute de cette rencontre pour en voir le dénouement, avec Thomas Ramos qui a délivré le Stade de France sur une pénalité passée au bout du suspense (48-46).

🏆🇫🇷 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟔 ⵑ

🤩 LE SIX NATIONS RESTE À LA MAISON ! #XVdeFrance pic.twitter.com/qIHg5JbGbu — France Rugby (@FranceRugby) March 14, 2026

« Il m’a dit : "Tu m’en as mis deux du même endroit en finale de Top 14, t’avais intérêt de me la mettre celle-là." » Le héros du soir était évidemment assailli par les journalistes après cette rencontre, l’invitant à raconter les derniers instants avant de taper ce coup de pied. Et il a notamment dévoilé un petit échange sympathique, avec Louis Bielle-Biarrey. « A la fin, il m’a dit : "Tu m’en as mis deux du même endroit en finale de Top 14, t’avais intérêt de me la mettre celle-là." » a confié Thomas Ramos, qui a effectivement battu l’UBB de l’ailier français à deux reprises avec le Stade Toulousain, lors des deux dernières finales du Top 14.