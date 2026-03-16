XV de France : Galthié lâché par Dupont et ses coéquipiers ? «Ce sont des conneries»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une semaine après la claque en Écosse, le XV de France s’est bien repris en remportant son dernier match contre l’Angleterre samedi soir, lui permettant de décrocher un deuxième Tournoi des Six Nations de suite. Alors que certains observateurs avaient affiché des doutes concernant Fabien Galthié, un visage phare du rugby tricolore est loin de cet avis.

L’heure est au bilan après la fin du Tournoi des Six Nations, remporté pour la deuxième fois consécutive par le XV de France au terme d’un match renversant face à l’Angleterre (48-46). Si Antoine Dupont et ses partenaires avaient rapidement montré un visage séduisant en réalisant un sans-faute jusqu’au déplacement en Écosse, cela fut ensuite plus difficile, avec notamment ce revers à Édimbourg qui prive les Bleus d’un Grand Chelem. Aux yeux de certains observateurs, Fabien Galthié avait alors été lâché par son groupe.

L'alerte est lancée au XV de France : «On est cramés...» https://t.co/KsLujrNzjm — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Les doutes avant l’Angleterre « En se replongeant en arrière, lors de cette Coupe du monde perdue contre les Sud-Africains, on avait évité le débat en mettant sur le compte de l’arbitrage, avait confié l'ancien sélectionneur Pierre Berbizier sur RMC. Sur la tournée de novembre, on reprend une humiliation par les Sud-Africains (17-32) et il n’y a plus contestation. Et on en reprend une autre contre l’Ecosse. Pour moi, c’est une humiliation. Je pense qu’il y a confusion dans la tête des joueurs et qu’ils ont un petit peu lâché. Je crois que certains ont été écartés pour cette raison (…) Je me demande si les joueurs n’ont pas lâché leur entraineur ». Bernard Laporte est loin de partager cet avis.