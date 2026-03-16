Louis Bielle-Biarrey : Le chiffre historique avec le XV de France (loin devant Ntamack)

Axel Cornic

Si Antoine Dupont a montré quelques limites lors de Tournoi des 6 Nations, le XV de France s’est découvert d’autres immenses stars. L’exemple parfait est évidemment Louis Bielle-Biarrey, auteur d’un quadruplé lors du Crunch face à l’Angleterre (48-46), mais qui est surtout devenu le nouveau meilleur marqueur d’essais de l’histoire de la compétition européenne.

C’est la naissance d’une nouvelle star. Alors que tout le monde attendait Antoine Dupont, absent depuis presque un an après sa grave blessure au genou. Et les débuts ont été encourageants, puisque le demi de mêlée ne semble avoir rien perdu de son talent. Mais finalement même lui a montré quelques signes de faiblesse, notamment lors des deux dernières journées du Tournoi des 6 Nations.

1,07 - Louis Bielle-Biarrey a inscrit 29 essais en 27 sélections avec le XV de France.



Il affiche de loin le meilleur ratio de l'histoire des Bleus (min. 20 essais) :



LBB – 1,07

...

D. Penaud – 0,68

P. Bernat-Salles – 0,63

C. Darrouy – 0,58

E. Ntamack – 0,57



Extraterrestre. pic.twitter.com/v9rclK2atm — OptaJean (@OptaJean) March 15, 2026

Le TGV Bielle-Biarrey Pas de problème, les autres stars du XV de France ont su prendre le relai et c’est notamment le cas de Louis Bielle-Biarrey. Déjà considéré comme l’une des valeurs montantes du rugby mondial, l'ailier a définitivement passé un cap en battant un record vieux de plus d’un siècle. Déjà codétenteur du record du plus grand nombre d’essais en une édition du Tournoi (8) avec l'Anglais Cyril Nelson Lowe (1914) et l'Écossais Ian Scott Smith (1925), il est cette fois tout seul avec 9 essais marqués en 5 matchs.