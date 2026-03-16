Louis Bielle-Biarrey : Le chiffre historique avec le XV de France (loin devant Ntamack)

Si Antoine Dupont a montré quelques limites lors de Tournoi des 6 Nations, le XV de France s’est découvert d’autres immenses stars. L’exemple parfait est évidemment Louis Bielle-Biarrey, auteur d’un quadruplé lors du Crunch face à l’Angleterre (48-46), mais qui est surtout devenu le nouveau meilleur marqueur d’essais de l’histoire de la compétition européenne.
C’est la naissance d’une nouvelle star. Alors que tout le monde attendait Antoine Dupont, absent depuis presque un an après sa grave blessure au genou. Et les débuts ont été encourageants, puisque le demi de mêlée ne semble avoir rien perdu de son talent. Mais finalement même lui a montré quelques signes de faiblesse, notamment lors des deux dernières journées du Tournoi des 6 Nations.
Le TGV Bielle-Biarrey
Pas de problème, les autres stars du XV de France ont su prendre le relai et c’est notamment le cas de Louis Bielle-Biarrey. Déjà considéré comme l’une des valeurs montantes du rugby mondial, l'ailier a définitivement passé un cap en battant un record vieux de plus d’un siècle. Déjà codétenteur du record du plus grand nombre d’essais en une édition du Tournoi (8) avec l'Anglais Cyril Nelson Lowe (1914) et l'Écossais Ian Scott Smith (1925), il est cette fois tout seul avec 9 essais marqués en 5 matchs.
Personne comme lui en France
Si on prend un peu plus de recul, c’est encore plus impressionnant. Car Louis Bielle-Biarrey affole déjà les compteurs à seulement 22 ans, puisqu’il totalise 29 essais en 27 sélections, du jamais vu. Il affiche de très loin le meilleur ratio d’essai de l’histoire du XV de France, puisqu’il pointe à 1,07 et le deuxième est Damian Penaud... avec 0,68 ! Et l’écart est encore plus fou avec les légendes du rugby français que sont Philippe Bernat-Salles (0,63), Christian Darrouy (0,58) ou encore Emile Ntamack (0,57), père de l’ouvreur Romain Ntamack.