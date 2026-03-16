«C’est monstrueux» : Il impressionne tout le monde avec le XV de France (et ce n’est pas Dupont) !

Alexis Brunet

Samedi soir, le XV de France s’est fait peur. Opposés à l’Angleterre pour le dernier match du Tournoi des Six Nations, les Bleus se sont finalement imposés 48 à 46 grâce à une pénalité au tout dernier instant signée de l’inévitable Thomas Ramos. Face aux Anglais, un joueur de Fabien Galthié a particulièrement crevé l’écran, mais ce n’est pas Antoine Dupont.

Cela fut très compliqué, mais à la fin le XV de France peut avoir le sourire. Samedi soir, les Bleus ont remporté le Tournoi des Six Nations après leur victoire au bout du suspense face à l’Angleterre (48-46). Alors que l’on avait passé la 80ème minute, les coéquipiers d’Antoine Dupont étaient menés, mais une ultime pénalité de Thomas Ramos a permis à la France de doubler son grand rival au tout dernier instant.

After just 3 years, Louis Bielle-Biarrey at 22-years-old now has:



• 18 tries in 14 Six Nations games (joint 5th all-time)

• The record for most tries in a tournament (twice with 9 and 8)

• The most tries in consecutive Six Nations games (10)#FRAvENGpic.twitter.com/sClBKfYD99 — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) March 14, 2026

Louis Bielle-Biarrey a encore une fois épaté tout le monde Forcément, le XV de France doit sa victoire et ce titre au pied magique de Thomas Ramos, mais surtout aux accélérations décoiffantes de Louis Bielle-Biarrey. Face à l’Angleterre, le Bordelais a tout simplement inscrit quatre essais et, comme le rapporte Le Parisien, avant le Français, seul Chris Ashton avait réalisé une telle performance, c’était contre l’Italie en 2011. Avec neuf essais inscrits, il devient au passage le meilleur buteur de l’histoire du Tournoi des Six Nations sur une seule édition. Brian O’Driscoll, qui est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 26 essais, pourrait rapidement se faire rattraper par le joueur de l’UBB qui en compte déjà 18 à seulement 22 ans et en trois participations.