Tournoi des VI Nations - XV de France : Le «fiasco» s'est confirmé à la télévision

Axel Cornic

Le 6 Nations 2026 s’est terminé sur un feu d’artifice, avec une victoire à l’arrachée du XV de France sur l’Angleterre, au Stade de France (48-46). Mais tout n’a pas été parfait pendant ce match et on ne parle pas seulement des performances des joueurs ou des choix tactiques de Fabien Galthié.

Le Crunch, c’est toujours une affiche très spéciale. Mais celui-ci avait quelque chose en plus et ce n’était pas seulement le fait qu’une victoire pouvait assurer un titre au XV de France. Cette année, on fêtait en effet les 120 ans de la rivalité entre la France et l’Angleterre, avec d’ailleurs une tenue assez spéciale.

🏆🇫🇷 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟔 ⵑ

🤩 LE SIX NATIONS RESTE À LA MAISON ! #XVdeFrance pic.twitter.com/qIHg5JbGbu — France Rugby (@FranceRugby) March 14, 2026

Gros problème lors du Crunch Pas de bleu pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, mais plutôt un maillot collector bleu très clair, avec le short blanc et les chaussettes rouges. Un choix annoncé il y a plusieurs jours déjà et qui avait grandement inquiété de l’autre côté de la Manche. « Le dernier match de l'Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations, samedi à Paris, pourrait virer au fiasco » avait prévenu The Guardian. « La France va porter un maillot bleu pâle en édition spéciale qui risque de jurer avec la tenue blanche portée par l'équipe de Steve Borthwick ».