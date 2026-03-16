Antoine Dupont est comme Kylian Mbappé, «c’est la race des géants»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, n’étant pas satisfait du côté du Castres Olympique avec Christophe Urios, Antoine Dupont s’envole pour le Stade Toulousain. La suite, on la connait puisque le demi de mêlée s’est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de rugby du monde. Dupont ne s’est donc pas trompé en choisissant de rejoindre Toulouse. Une décision qui a fait naitre une comparaison avec Kylian Mbappé chez certains.

Aujourd’hui, Antoine Dupont fait le bonheur du XV de France ainsi que du Stade Toulousain. C’est en 2017 que le demi de mêlée a posé ses valises sur les bords de la Garonne. A l’époque encore très jeune, il débarquait en provenance du Castres Olympiques, où il n’était pas pleinement satisfait sous les ordres de Christophe Urios.

XV de France - «Il y a eu une petite échauffourée» : Antoine Dupont raconte tout sur ce moment décisif https://t.co/Yv5kmlHlR0 — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Ça va précipiter son départ à Toulouse » Auteur d’une biographie sur Antoine Dupont, Thibaut Geffrotin s’est confié à France Bleu sur le choix du demi de mêlée de quitter le CO pour rejoindre le Stade Toulousain. C’est ainsi qu’il a expliqué dans un premier temps : « C’est Christophe Urios qui va le lancer assez rapidement, en plus il y avait pas mal de blessures. Antoine joue souvent au poste d’ouvreur d’ailleurs à ce moment. Christophe Urios a besoin d’ouvreur. C’est vraiment Urios qui le lance en Top 14 et ça va tout de suis très bien se passer pour Dupont. Même si Christophe Urios veut être patient avec Dupont et c’est ça qui va expliquer après le départ à Toulouse. Non seulement Dupont est fan du Stade Toulousain depuis qu’il est gamin donc il rêve d’y jouer mais en plus, à Castres, il n'a pas forcément une assurance d'être titulaire au poste de demi de mêlée. Donc ça va précipiter son départ à Toulouse ».