XV de France : Cette star du FC Barcelone qui a vibré grâce à Ramos et Bielle-Biarrey

Axel Cornic

Le XV de France nous aura emmené jusqu’au bout du suspense en ce 6 Nations 2026, avec un titre acquis à la dernière minute contre l’Angleterre (48-46). Mais Antoine Dupont et ses coéquipiers pouvaient compter sur le soutien de milliers de supporters du rugby tricolore, même chez certaines stars du football.

Les matchs entre la France et l’Angleterre sont toujours assez spéciaux. Mais celui-ci revêtait une importance toute particulière. Déjà parce qu’il fêtait les 120 ans d’affrontements entre les deux nations, mais également parce qu’une victoire permettait aux XV de France de remporter un deuxième Tournoi des 6 Nations consécutif.

Back to Back !! Vous êtes énormes @FranceRugby — Jules Kounde (@jkeey4) March 14, 2026

Un dernier match de dingue Avec des Anglais affichant l’un de leurs pires bilans dans le 6 Nations, on pensait que la victoire allait être facile. Mais il ne faut jamais tomber dans la facilité face au XV de la Rose, qui a bien failli réaliser l’un des hold-up de l’année. Face à une défense française méconnaissable, les coéquipiers de Maro Itoje ont marqué la bagatelle de sept essais sur la pelouse du Stade de France. A la sirène ils avaient même la victoire en main, mais finalement Thomas Ramos a joué les sauveurs de la patrie avec une dernière pénalité qui restera sans aucun doute dans les annales.