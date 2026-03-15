XV de France : Cette star du FC Barcelone qui a vibré grâce à Ramos et Bielle-Biarrey

Le XV de France nous aura emmené jusqu’au bout du suspense en ce 6 Nations 2026, avec un titre acquis à la dernière minute contre l’Angleterre (48-46). Mais Antoine Dupont et ses coéquipiers pouvaient compter sur le soutien de milliers de supporters du rugby tricolore, même chez certaines stars du football.
Les matchs entre la France et l’Angleterre sont toujours assez spéciaux. Mais celui-ci revêtait une importance toute particulière. Déjà parce qu’il fêtait les 120 ans d’affrontements entre les deux nations, mais également parce qu’une victoire permettait aux XV de France de remporter un deuxième Tournoi des 6 Nations consécutif.
Un dernier match de dingue
Avec des Anglais affichant l’un de leurs pires bilans dans le 6 Nations, on pensait que la victoire allait être facile. Mais il ne faut jamais tomber dans la facilité face au XV de la Rose, qui a bien failli réaliser l’un des hold-up de l’année. Face à une défense française méconnaissable, les coéquipiers de Maro Itoje ont marqué la bagatelle de sept essais sur la pelouse du Stade de France. A la sirène ils avaient même la victoire en main, mais finalement Thomas Ramos a joué les sauveurs de la patrie avec une dernière pénalité qui restera sans aucun doute dans les annales.
« Allez Thomas c'est ton moment ! »
On aurait aimé que ça soit plus facile, mais les fans de rugby ont vibré devant cette rencontre. Et c’est notamment le cas de Jules Koundé, qui a souvent partagé sa passion pour le XV de France et l’Union Bordeaux-Bègles. Sur son compte X, le défenseur du FC Barcelone et de l’équipe de France a ainsi commenté les moments forts du Crunch, s’extasiant notamment devant le quadruplé « inévitable » de Louis Bielle-Biarrey. Il a également poussé derrière Thomas Ramos comme la France entière, écrivant : « Allez Thomas c'est ton moment ! ».