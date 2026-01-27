Christophe Urios perd patience, c'est «interminable»

Pierrick Levallet

Après un lourd revers contre les Sharks en Champions Cup, l’ASM Clermont Auvergne s’est remis sur de bons rails ce week-end. Les Jaune-et-Bleu se sont imposés contre La Rochelle ce dimanche (32-27). Christophe Urios a néanmoins avoué perdre patience après la partie, et il n’a pas manqué de le faire savoir.

L’ASM Clermont Auvergne a retrouvé le goût de la victoire ce dimanche. Après un parcours chaotique en Champions Cup, avec une dernière lourde défaite contre les Sharks, la quatrième en autant de rencontres dans la compétition, les Jaune-et-Bleu se sont imposés contre La Rochelle en Top 14 (32-27). Grâce à cette victoire, le club clermontois a atteint le top 6 du championnat pour la première fois de la saison. Christophe Urios avoue toutefois perdre patience avec un détail.

Un «bloc de trois mois qui est très long» en Top 14 ? « C'est important d'être dans le top 6. Effectivement, c'est bien. Mais maintenant on a deux déplacements. On va à Castres et après on va à Toulon. On a une finale à Castres qui va finir le bloc de trois mois qui est très long. Je trouve que c'est interminable » a confié l’entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne dans des propos rapportés par L’Equipe. Christophe Urios commence à accuser le coup du calendrier chargé des Jaune-et-Bleu ces trois derniers mois.