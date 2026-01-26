XV de France - Antoine Dupont : Le coup de pression de Toulouse !

Pierrick Levallet

Le XV de France fera son entrée en lice dans le Tournoi des VI Nations le 5 février prochain. À cette occasion, Antoine Dupont a été convoqué par Fabien Galhié pour disputer la rencontre face à l’Irlande. Le Stade toulousain devra donc faire sans son demi de mêlée de 29 ans contre Bayonne le 31 janvier. Chez les Rouge-et-Noir, on n’a donc pas manqué de lâcher un coup de pression.

«Ça met toujours un peu de pression» De ce fait, les Rouge-et-Noir devraient faire appel à plusieurs jeunes pour remplacer Antoine Dupont et les autres absents. Et David Mélé n’a pas manqué de leur mettre la pression. « Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, quand nos jeunes montent avec nous, ça met toujours un peu de pression. Parce qu'ils savent qu'ils vont être attendus, qu'ils vont avoir très certainement du temps de jeu » a d’abord expliqué l’entraîneur du groupe Espoirs du Stade toulousain dans des propos rapportés par La Dépêche.