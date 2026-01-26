Antoine Dupont veut rassurer, mais faut-il s'inquiéter ?

Alexis Brunet

Samedi soir, le Stade Toulousain a passé 59 points à Pau, pour au final s’imposer 59 à 22 avec notamment neuf essais inscrits. Les coéquipiers d’Antoine Dupont se sont montrés intraitables devant leur public et, selon le demi de mêlée, cela illustre parfaitement le fait que son équipe est très forte à domicile depuis un moment déjà. Néanmoins, ils connaissent plus de difficultés à l'extérieur et vont avoir des rendez-vous primordiaux hors de leur base au cours des prochaines semaines.

C’est ce qui s’appelle montrer qui est le patron. Samedi, le Stade Toulousain s’est lâché en infligeant une correction 59 à 22 à Pau. Les hommes d’Ugo Mola ont notamment inscrit neuf essais et confortent donc leur place en tête du Top 14, avec six points d’avance sur la Section paloise.

« À domicile, on ne s’est pas trop manqué cette année » Une belle victoire qui a fait le bonheur d’Antoine Dupont. Après la rencontre, au micro de Canal +, le demi de mêlée a tenu à féliciter son équipe tout en insistant sur sa capacité à réussir de belles performances à domicile. « Le résultat est très positif. Je pense que sur notre première mi-temps, il n’y a pas grand-chose à redire, si ce n’est qu’on prend quand même des points un peu facilement. Mais on marque quarante points, donc c’est très bien. […] À domicile, on ne s’est pas trop manqué cette année. On a toujours fait de très bonnes prestations. À nous maintenant de trouver cette continuité. »