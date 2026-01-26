Antoine Dupont - Romain Ntamack : La catastrophe qui a tout changé au XV de France !

Pierrick Levallet

Coéquipiers au Stade toulousain, Antoine Dupont et Romain Ntamack forment également un duo de choc au XV de France. Fabien Galthié a néanmoins été privé de cette association à cause d’une catastrophe. Et si cette dernière n’avait pas eu lieu, le parcours des Bleus pendant la Coupe du monde 2023 aurait pu être différent.

Antoine Dupont et Romain Ntamack ont l’habitude de jouer ensemble. Les deux joueurs sont coéquipiers au Stade toulousain, et au XV de France. Le demi de mêlée de 29 ans et le demi d’ouverture de 26 ans forment d’ailleurs un duo de choc. Seulement, une catastrophe a privé Fabien Galthié de cette association pendant la Coupe du monde 2023.

Romain Ntamack a abandonné Antoine Dupont Romain Ntamack a en effet été victime d’une grave blessure au genou juste avant le début du Mondial. Le joueur du Stade toulousain avait alors vécu cet épisode de sa carrière comme un crève-coeur. Fabien Galthié, lui, avait été contraint de chercher une solution pour le remplacer au XV de France. Antoine Dupont avait alors été épaulé par Matthieu Jalibert, auteur d’une Coupe du monde de grande qualité. Didier Lacroix estime toutefois que la présence de Romain Ntamack aurait pu tout changer pour les Bleus.