Antoine Dupont : Le coup de maître avec Toulouse !

Pierrick Levallet

Ce samedi, le Stade toulousain s’est largement imposé contre la Section paloise (59-22). Il faut dire qu’Ugo Mola avait préparé Antoine Dupont et ses coéquipiers en conséquence. Le manager des Rouge-et-Noir a insisté pour que le demi de mêlée de 29 ans et ses autres joueurs s’appuient sur certains points pour pouvoir remporter cette rencontre de Top 14.

Le Stade toulousain est sur une bonne lancée en ce moment. Après sa large victoire contre Sale en Champions Cup, les Rouge-et-Noir reprenaient du service en Top 14 ce samedi. Et les hommes d’Ugo Mola se sont une nouvelle fois imposés sur un score large face à la Section paloise (59-22). Il faut dire que le manager de 52 ans avait préparé Antoine Dupont et ses coéquipiers en conséquence.

Le Stade toulousain a senti le coup de génie Comme le rapporte La Dépêche, le Stade toulousain a fait preuve d’une efficacité époustouflante à partir de leurs points forts. Antoine Dupont et les autres joueurs ont notamment misé sur les ballons portés. Dorian Aldegheri a même marqué un essai, alors qu’il n’avait plus marqué depuis mars 2021. Kalvin Gourgues a également été impactant sur le résultat avec ses percées. Le centre de 20 ans a même été élu homme du match contre la Section paloise ce samedi. Le coéquipier d’Antoine Dupont a été dans tous les bons coups et y est même allé de son essai.