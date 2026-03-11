Equipe de France : Antoine Griezmann fait «pleurer» un consultant de RMC

Pierrick Levallet

Antoine Griezmann a mis un terme à son histoire avec l’équipe de France après l’Euro 2024. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a annoncé qu’il ne reviendrait plus chez les Bleus en septembre 2024. Et son absence en sélection affecte grandement un consultant de RMC, qui n’a pas manqué de le faire savoir.

On ne reverra sans doute plus jamais Antoine Griezmann défendre les couleurs de l’équipe de France. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a mis un terme à son histoire avec les Bleus après l’Euro 2024. « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération » avait-il expliqué sur les réseaux sociaux en septembre 2024.

Antoine Griezmann réagit à un moment très gênant ! https://t.co/8kKKOPy7aP — le10sport (@le10sport) March 11, 2026

«C’est interdit qu’il ne soit pas en équipe de France» Et un an et demi plus tard, Eric Di Meco regrette encore le choix d’Antoine Griezmann. « Chaque fois que je vois jouer l’équipe de France, je pleure. Si je suis Didier Deschamps qu’est-ce que je fais ? Je viens de le dire, du jour où il s’est arrêté, je pleure Griezmann à chaque fois qu’il y a un match de l’équipe de France. Ça veut dire que moi, Griezmann, c’est interdit qu’il ne soit pas en équipe de France » a confié l’ancien de l’OM, désormais consultant, sur RMC.