XV de France : Antoine Dupont de retour, mais une star est déçue !

De retour aux affaires depuis quelques semaines après sa blessure, Antoine Dupont va bientôt retrouver le XV de France presque un après sa blessure lors du Tournoi des 6 Nations. C'est justement pour cette compétition qu'il s'apprête à retrouver les Bleus. Fabien Galthié a dévoilé sa liste de joueurs convoqués avec un absent de taille.

Dans quelques jours à peine, le Tournoi des 6 Nations va débuter avec une mission de taille pour les Bleus : conserver leur titre. Fabien Galthié a dévoilé sa liste des 42 joueurs convoqués pour la compétition et si la présence d'Antoine Dupont n'étonne personne, l'absence de Damian Penaud fait mal comme l'a avoué Matthieu Jalibert, son coéquipier à l'UBB. Penaud n'a pas pu cacher sa déception.

Déception pour le XV de France, il balance tout Homme aux 59 sélections avec le XV de France, Damian Penaud ne disputera pas le prochain Tournoi des 6 Nations avec les Bleus. En effet le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles ne fait pas partie des 42 sélectionnés. « Ce n’est pas quelqu’un qui se prend la tête, mais je l’ai quand même senti touché. Ne pas être dans les 42, pour lui, ça veut dire beaucoup. Ça va lui donner un coup de boost pour continuer à travailler et travailler les points sur lesquels le staff de l’équipe de France l’attend. Damian reste un joueur exceptionnel. Ça reste un très grand rugbyman mais voilà, il y a aussi une génération qui pousse et ça va donner de l’émulation pour lui. Je ne suis pas inquiet, il va revenir rapidement » dévoile Matthieu Jalibert sur Canal+.