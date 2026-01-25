Stade Toulousain - Antoine Dupont : Nouvelle sanction historique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En décembre 2025, le Stade Toulousain avait écopé d'une sanction historique en se voyant retirer 2 points au classement du Top 14 dans le cadre de l'affaire Melvyn Jaminet-Pacific Heart. Et voilà que les punitions ne s'arrêtent pas là sur le bord de la Garonne. C'est désormais au tour d'Antoine Dupont d'être sanctionné...

Equipe à battre en Top 14 ces dernières années, le Stade Toulousain reste malgré tout en tête du classement pour le moment avec 6 points d'avance sur Pau. Le club domine les débats malgré sa sanction liée au recrutement de Melvyn Jaminet en 2022. En effet le club avait procédé à un montage financier pour le joueur qui a finalement rejoint Toulon l'année suivante. Cette sanction de 2 points au classement marque l'histoire en Top 14 puisqu'il s'agissait d'une première depuis la saison 2010-2011. De son côté, Antoine Dupont a lui aussi hérité d'une sanction historique.

Carton jaune pour Antoine Dupont ! Samedi, le Stade Toulousain recevait Pau, son dauphin au championnat, et s'est largement imposé (59-22), confirmant ainsi son statut de leader du Top 14. Lors de la rencontre, un événement notable a eu lieu : Antoine Dupont a pris un carton jaune. Le joueur de 29 ans s'est rendu coupable d'un contact illégal sur un adversaire, une grande première depuis presque 10 ans !