Antoine Dupont de retour : L’immense joie avec le XV de France !

Alexis Brunet

Le 5 mars dernier, Antoine Dupont s’était malheureusement gravement blessé avec le XV de France face à l’Irlande lors du Tournoi des Six Nations. Presque un an plus tard, le demi de mêlée va d’ailleurs faire son grand retour avec les Bleus face à ces mêmes Irlandais. Un moment attendu avec impatience par le joueur du Stade Toulousain.

Il y a presque deux mois, le 29 novembre dernier, Antoine Dupont faisait son grand retour à la compétition. Absent de longs mois après une rupture des ligaments croisés du genou droit, le demi de mêlée a progressivement retrouvé du rythme et il est redevenu l’un des piliers du Stade Toulousain, qui avait dû apprendre à jouer sans lui.

« C'est toujours une immense fierté de pouvoir aller à Marcoussis » Après avoir fait son grand retour sur les terrains avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont va en faire de même prochainement avec le XV de France. Le 5 février, le demi de mêlée sera le capitaine des Bleus face à l’Irlande lors du match d’ouverture du Tournoi des Six Nations. Le Toulousain est très enthousiaste à l’idée de retrouver la sélection, comme il l’a confié à Sud Radio. « C'est toujours une immense fierté de pouvoir aller à Marcoussis pour représenter l'équipe de France. Il y a toujours une sensation particulière. Je suis revenu en novembre mais quand tu sais que tu ne vas pas jouer le week-end, c'est quand même différent. Donc là, il me tarde d'avoir un match à préparer et de pouvoir être sur le terrain. »