Antoine Dupont de retour : L’immense joie avec le XV de France !

Le 5 mars dernier, Antoine Dupont s’était malheureusement gravement blessé avec le XV de France face à l’Irlande lors du Tournoi des Six Nations. Presque un an plus tard, le demi de mêlée va d’ailleurs faire son grand retour avec les Bleus face à ces mêmes Irlandais. Un moment attendu avec impatience par le joueur du Stade Toulousain.
Il y a presque deux mois, le 29 novembre dernier, Antoine Dupont faisait son grand retour à la compétition. Absent de longs mois après une rupture des ligaments croisés du genou droit, le demi de mêlée a progressivement retrouvé du rythme et il est redevenu l’un des piliers du Stade Toulousain, qui avait dû apprendre à jouer sans lui.
« C'est toujours une immense fierté de pouvoir aller à Marcoussis »
Après avoir fait son grand retour sur les terrains avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont va en faire de même prochainement avec le XV de France. Le 5 février, le demi de mêlée sera le capitaine des Bleus face à l’Irlande lors du match d’ouverture du Tournoi des Six Nations. Le Toulousain est très enthousiaste à l’idée de retrouver la sélection, comme il l’a confié à Sud Radio. « C'est toujours une immense fierté de pouvoir aller à Marcoussis pour représenter l'équipe de France. Il y a toujours une sensation particulière. Je suis revenu en novembre mais quand tu sais que tu ne vas pas jouer le week-end, c'est quand même différent. Donc là, il me tarde d'avoir un match à préparer et de pouvoir être sur le terrain. »
Les grandes ambitions de Dupont
Comme l'année dernière, le XV de France fait partie des favoris pour remporter le Tournoi des Six Nations. Un possible trophée de plus pour Antoine Dupont, qui espère pouvoir en remporter d'autres avec le Stade Toulousain cette saison. « Comme tous les ans, on a envie de gagner toutes les compétitions auxquelles on participe parce qu'on sait aussi qu'on en a les capacités. On l'a fait par le passé. Même si cette année on ne s'est pas mis dans les meilleures dispositions pour la Coupe d'Europe, ça restera un objectif majeur pour le club. » Le ton est donné !