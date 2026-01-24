Antoine Dupont : La grosse inquiétude après son retour !

Alexis Brunet

Le 29 novembre dernier, après des mois de convalescence, Antoine Dupont a fait son retour à la compétition lors du match entre le Stade Toulousain et le Racing 92. Depuis, le demi de mêlée a enchaîné les rencontres et il semble avoir retrouvé son niveau d’antan. Mais avant cela, le capitaine du XV de France a ressenti une sorte d’appréhension.

Pendant de nombreux mois, le Stade Toulousain a dû faire sans Antoine Dupont. Le demi de mêlée s’était blessé en mars dernier lors d’un match du XV de France et s’en était suivie une longue convalescence. Cette dernière a pris fin le 29 novembre dernier, date à laquelle le Toulousain a fait son retour devant son public, lors de la rencontre face au Racing 92.

La grosse appréhension de Dupont Cette rupture des ligaments croisés du genou droit a beaucoup affecté Antoine Dupont, que cela soit physiquement ou bien mentalement. Lors d’une interview accordée à Sud Radio, le demi de mêlée a avoué beaucoup appréhender les premiers contacts lors de sa reprise. « Les premières semaines, évidemment, on craint toujours le premier plaquage, le premier match. Donc il y a toujours un petit peu d'appréhension, mais qui passe au fur et à mesure des matchs. En fait, le meilleur remède, c'est juste passer du temps sur le terrain, de retrouver des attitudes, des sensations, des situations qui nous permettent de nous y replonger petit à petit. Jusqu'à retrouver zéro appréhension. »