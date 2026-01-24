«C'est la fête quand on perd...» : Le constat d'Antoine Dupont, de retour sur les terrains

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, le Stade Toulousain a connu de nombreuses difficultés à l'extérieur, s'inclinant à plusieurs reprises loin de ses bases. Et Antoine Dupont à une explication assez claire à cette situation.

Depuis quelques années, le Stade Toulousain s'est imposé comme l'équipe à battre en Top 14. La venue des Rouge-et-Noir est un évènement à chaque fois et Antoine Dupont constate cette situation. D'ailleurs, Toulouse a des difficultés à gérer et s'est incliné plusieurs fois cette saison a l'extérieur. Ainsi, les champions de France ont notamment perdu leurs deux rencontres à l'extérieur en Champions Cup, contre Glasgow et les Saracens, tandis qu'en Top 14, Perpignan, Pau, Bayonne et Montpellier ont fait tomber les hommes d'Ugo Mola. Il faut dire qu'Antoine Dupont souligne le fait que «c'est la fête de l'année» lorsqu'une équipe bat les Toulousains.

Toulouse est l'équipe à battre ! « Oui, on peut sentir une certaine hostilité, mais c'est quelque chose qu'on ressent déjà depuis plusieurs saisons. Quand il y a une équipe qui gagne, ça nous motive. Quand on perd un match à l'extérieur, c'est à la fête de l'année pour ceux d'en face qui arrivent à nous battre puisqu'on a gagné quelques trophées ces dernières saisons », assure-t-il dans une interview accordée à Sud Radio, avant de poursuivre.