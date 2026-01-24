Antoine Dupont : Le «très bon souvenir» après la catastrophe !

Pierrick Levallet

L’année 2025 n’a pas été spécialement radieuse pour Antoine Dupont. Victime d’une grave blessure au genou avec le XV de France pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée du Stade toulousain avait été éloigné plusieurs mois des terrains. Si pour certains, une telle absence aurait été une catastrophe, le joueur vedette des Rouge-et-Noir garde néanmoins un bon souvenir de son long calvaire.

«Ça m'a fait du bien aussi de pouvoir couper» « Le moment éloigné des terrains, je l'avais déjà connu par le passé. J'en ai pris les bons côtés en me disant que ça me faisait une pause dans ma carrière. Ça faisait plusieurs saisons que j'enchaînais avec des joies, des défaites, mais toujours beaucoup d'intensité émotionnelle. Donc ça m'a fait du bien aussi de pouvoir couper, mais j'aurais aimé couper sans être blessé, évidemment. La blessure, quand elle est grave comme ça, elle est toujours dure à accepter mentalement. Et puis après, à réparer son corps » a d’abord expliqué Antoine Dupont au micro de Sud Radio.