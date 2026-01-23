Antoine Dupont, le grand changement annoncé à Toulouse !

Pierrick Levallet

Le week-end dernier, le Stade toulousain a validé son billet pour le tour suivant en Champions Cup. Les Rouge-et-Noir se sont largement imposés contre Sale (77-7). Ce samedi, Antoine Dupont et ses coéquipiers reprennent donc du service en Top 14 avec la réception de la Section paloise. Et pour préparer au mieux son effectif à cette rencontre, le Stade toulousain a annoncé un grand changement dans son staff avec le renfort de Jérôme Daret, ancien sélectionneur de l’équipe de France de rugby à 7.

«L’évolution, elle est claire pour tout le monde» « C’est une manière pour eux très clairement de récupérer les ballons en permanence. Greg Arfeuil incroyable sous les ballons en haut, Grandidier et Théo Attisogbé aussi. Chaque fois qu’ils sont dans cette zone, ils ont généralement le ballon dans les mains à la retombée. Et ça leur permet, on peut le voir sur le match de Bordeaux, d’aller dans le camp adverse en permanence et de bénéficier de ces ballons d’attaque là et de pouvoir marquer. Donc l’évolution, elle est claire pour tout le monde. Et nous, on essaie de s’en servir aussi. C’est notamment Célian Pouzelgues, Nelson Epée, qui ont ce vécu du rugby à VII. Jérôme Daret essaie de nous donner des billes là-dessus. On essaye de se mettre au niveau, mais on voit que ceux qui ont eu l’habitude de jouer à VII, qui ont eu l’habitude d’être dans un environnement comme ça et d’aller sur les tournois internationaux, on peut voir qu’ils dominent le championnat dans ce secteur-là. Donc à nous, ce week-end, d’essayer de les contrer là-dessus » a d’abord expliqué David Mélé dans des propos rapportés par La Dépêche.