Antoine Dupont à Paris : Le moment magique raconté par Galthié

De retour avec le XV de France après quasiment un an d'absence, Antoine Dupont sera de nouveau le leader des Bleus pour le Tournoi des VI Nations qui débutera le 5 février par un choc contre l'Irlande. Un retour qui est même salué par... la Tour Eiffel ! La scène insolite est racontée par Fabien Galthié.

Comme attendu, Antoine Dupont a fait son grand retour avec le XV de France. Gravement blessé au genou le 8 mars 2025 contre l'Irlande, le capitaine du Stade Toulousain va d'ailleurs retrouver le XV du Trèfle le 5 février pour son grand retour avec les Bleus à l'occasion du match d'ouverture du Tournoi des VI Nations 2026. Fabien Galthié n'a d'ailleurs pas manqué de s'enflammer pour le retour de son capitaine. Et pleine interview, le sélectionneur ne manque pas de noter que la Tour Eiffel se met à scintiller, pile au moment où il parle d'Antoine Dupont.

L'amusante anecdote de Gathié « Un grand potentiel à tous les niveaux. Je vous l'annonce, il sera notre capitaine. Ne tombez pas de votre siège en arrière ! (Rires) On est en train de parler de lui et la Tour Eiffel se met pile à scintiller d'un coup ! (Il montre au loin le monument qui s'illumine). Même la Tour Eiffel est fan d'Antoine Dupont ! Dans cette équipe, on arrive à avoir une discussion avec les responsables du jeu. Ils ont besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Et nous, on a besoin d'être clairs, transparents et pédagogues, de créer un réflexe à la fois collectif et individuel », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.