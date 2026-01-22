XV de France : Damian Penaud lâche ses vérités, Galthié le sanctionne ?

Axel Cornic

A quelques semaines du choc face à l’Irlande, qui va lancer le Tournoi des 6 Nations 2026, Fabien Galthié a livré la liste des joueurs convoqués à Marcoussis. Et elle n’est pas passée inaperçue puisque plusieurs absences importantes ont fait parler ces dernières heures, notamment celle du meilleur marqueur du XV de France, Damian Penaud.

Des informations commençaient à circuler depuis quelques jours, mais c’est désormais officiel : Damian Penaud ne sera pas avec le XV de France pour le début du 6 Nations. L’ailier de l’UBB, qui a notamment battu le record d’essais de Serge Blanco en sélection l’année dernière, n’a en effet pas été appelé par Fabien Galthié.

« Ça fait un moment qu’il est dans le viseur » Mais si pour la plupart des suiveurs du XV de France cette non-sélection a été une surprise, cela ne semble pas vraiment avoir été le cas pour le principal intéressé. RMC nous apprend en effet que Penaud a senti le vent tourner, puisqu’il savait ne pas avoir des grandes chances de figurer dans cette première liste du Tournoi des 6 Nations. « Ça fait un moment qu’il est dans le viseur » a même expliqué une source, du côté de Marcoussis.