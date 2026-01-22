XV de France : Damian Penaud lâche ses vérités, Galthié le sanctionne ?

A quelques semaines du choc face à l’Irlande, qui va lancer le Tournoi des 6 Nations 2026, Fabien Galthié a livré la liste des joueurs convoqués à Marcoussis. Et elle n’est pas passée inaperçue puisque plusieurs absences importantes ont fait parler ces dernières heures, notamment celle du meilleur marqueur du XV de France, Damian Penaud.
Des informations commençaient à circuler depuis quelques jours, mais c’est désormais officiel : Damian Penaud ne sera pas avec le XV de France pour le début du 6 Nations. L’ailier de l’UBB, qui a notamment battu le record d’essais de Serge Blanco en sélection l’année dernière, n’a en effet pas été appelé par Fabien Galthié.
« Ça fait un moment qu’il est dans le viseur »
Mais si pour la plupart des suiveurs du XV de France cette non-sélection a été une surprise, cela ne semble pas vraiment avoir été le cas pour le principal intéressé. RMC nous apprend en effet que Penaud a senti le vent tourner, puisqu’il savait ne pas avoir des grandes chances de figurer dans cette première liste du Tournoi des 6 Nations. « Ça fait un moment qu’il est dans le viseur » a même expliqué une source, du côté de Marcoussis.
Penaud aurait critiqué le jeu du XV de France
Mais pourquoi cette cassure, alors que Damian Penaud a toujours été l’un des cadres de Fabien Galthié ? Toujours selon RMC, cela serait directement lié aux traditionnels entretiens individuels au cours desquels le sélectionneur et son staff rencontrent les joueurs. L’automne dernier, l’ailier de l’UBB aurait vraisemblablement émis quelques critiques sur le jeu proposé actuellement, qu’il jugerait « trop frontal ». Et cela n’a pas vraiment plu, même si on est loin de la fin de la carrière internationale du rugbyman de 29 ans.