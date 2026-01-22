Rugby : Antoine Dupont espère aller au Pays Basque !

Malgré une phase de groupes plus délicate que prévue, notamment lors des rencontres à l'extérieur, le Stade Toulousain sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale. L'occasion pour Antoine Dupont d'annoncer la couleur et de se projeter très loin dans la compétition dont la finale aura lieu à Bilbao, au Pays Basque, le samedi 23 mai.
Le Stade Toulousain s'est fait peur. Pas encore assuré de sa qualification pour les huitièmes de finale de la Champions Cup au moment d'aborder la dernière journée de la phase de groupes, le club entraîné par Ugo Mola a finalement livré une démonstration pour dominer Sale (77-7). De quoi permettre à Antoine Dupont de voir très loin. Ambitieux après avoir vu ses coéquipiers échouer en demi-finale contre l'UBB la saison dernière, le capitaine du XV de France espère aller encore plus loin et pourquoi en Espagne puisque la finale se disputera à Bilbao le 23 mai.
Antoine Dupont se projette très loin en Champions Cup
« Tous les ans, il y a des contre-performances en poules et des tirages qui ne sont pas toujours ce qu’on pensait être au départ. On sait que ce sera un peu plus compliqué en se déplaçant. Malgré ça, on sait qu’on est capable de faire de grandes choses, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Même si le chemin ne sera pas le plus facile, on est capable d’aller loin si on joue à notre niveau », confie-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.
Le rêve d'une finale à Bilbao ?
« Cette confiance, on l’a tout de même en nous. Ce n’est pas la première fois que l’équipe réalise un match abouti comme celui-là. C’est la consistance, week-end après week-end, du domicile à l’extérieur, qui nous manque un peu depuis le début de saison. Mais le potentiel est là. Il faut juste arriver à maintenir ce niveau de performance », ajoute Antoine Dupont.