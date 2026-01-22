Antoine Dupont abandonné : La rupture est officielle !

A deux semaines du début du Tournoi des VI Nations avec le choc contre l'Irlande, Fabien Galthié a dévoilé la liste des 42 joueurs convoqués pour préparer la compétition. Antoine Dupont fait évidemment son grand retour et récupérera le capitanat. En revanche, il est abandonné par plusieurs cadres considérés comme les vice-capitaines. Grégory Alldritt, Gaël Fickou et Damian Penaud sont en effet absents du groupe.
Le 5 février prochain, le XV de France jouera déjà en grande partie la victoire finale dans le Tournoi des VI Nations puisque les Bleus débutent par un immense choc face à l'Irlande au Stade de France. Par conséquent, il faudra être prêt d'entrée dans cette compétition et pour l'occasion, Fabien Galthié a dévoilé une liste de 42 joueurs. Sans surprise, Antoine Dupont fait son grand retour, quasiment un an après sa grave blessure, déjà contre l'Irlande, le 8 mars 2025.
Dupont abandonné par les autres cadres
Et Antoine Dupont va d'ailleurs récupérer le capitanat qui avait abandonné durant son absence. D'ailleurs, ceux qui l'avaient remplacé ne sont plus là à savoir Grégory Alldritt, Gaël Fickou et Damian Penaud. Trois absences notables puisque le XV de France se prive de trois cadres du vestiaire ce qui va également pousser Fabien Galthié à trouver des vices-capitaines à Antoine Dupont, qui sera également privé de Romain Ntamack à ses côtés. Son coéquipier au Stade Toulousain est blessé. Matthieu Jalibert est pressenti pour le remplacer à l'ouverture.
Staniforth, l'énorme surprise
En revanche, Fabien Galthié a concocté plusieurs surprises dans son groupe avec notamment la présence Tom Staniforth, le deuxième-ligne australien, qui joue à Castres depuis 2020. Du haut de ses 31 ans, il est éligible au XV de France depuis l'automne dernier après avoir vécu cinq années d'affilée en France. Ugo Seunes (25 ans, ouvreur, Agen), Noah Nene (21 ans, centre, Stade Français), Aaron Grandidier Nkanang (25 ans, ailier, Pau), Fabien Brau Boirie (20 ans, centre, Pau) et Grégoire Arfeuil (21 ans, ailier, Pau), Gaël Dréan (25 ans, ailier, Toulon) et Temo Matiu (24 ans, 3e ligne, UBB) sont également convoqués pour la première fois.