Rupture d’Antoine Dupont : Le coup de gueule !

Y a-t-il vraiment un malaise et une rupture au sein du XV de France entre Antoine Dupont et Matthieu Jalibert ? Les spéculations vont bon train à ce sujet depuis maintenant plusieurs semaines, mais de son côté, le manager de l'UBB Yannick Bru pousse un coup de gueule et affirme que n'importe quel entraîneur au monde serait heureux d'avoir une charnière Dupont-Jalibert dans son équipe.

Alors que la question fait rage sur le meilleur demi d'ouverture possible au XV de France pour épauler Antoine Dupont, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack sont en concurrence. Nombreux sont les observateurs à réclamer la présence de l'ouvreur de l'UBB aux côtés de Dupont afin de disposer de la meilleur charnière possible, mais problème : le capitaine des Bleus et du Stade Toulousain aurait un problème avec Jalibert avec qui la rupture serait actée, et il privilégierait son copain Ntamack.

« Dupont ne veut pas trop jouer avec Jalibert » Il y a quelques semaines, sur RMC, Vincent Moscato évoquait un malaise profond entre Antoine Dupont et Matthieu Jalibert : « Ils peuvent s’emboiter Dupont et Jalibert ! Je sais que Dupont ne veut pas trop jouer avec Jalibert car il veut jouer avec Ntamack car c’est un copain de club, on l’a connait celle-là ! », a-t-il expliqué. Et pourtant, de nombreux spécialistes réclament ce duo pour le XV de France, à commencer par le manager de l'UBB, Yannick Bru.